Irán zrušil všetky lety v krajine do pondelkového rána

Dubaj 6. októbra (TASR) – Irán v nedeľu oznámil dočasné zrušenie letov zo všetkých letísk v krajine od nedeľňajšieho večera do pondelkového rána. Iránsky letecký úrad to odôvodnil "prevádzkovými obmedzeniami". Opatrenie prichádza v čase, keď Izrael sľubuje odvetu za iránsky raketový útok. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a AFP.



"Od 21.00 h miestneho času (19.30 h SELČ) dnes večer do 6.00 h (4.30 h SELČ) boli všetky lety v krajine zrušené," uviedol hovorca iránskeho Úradu pre civilné letectvo podľa správ štátnych médií.



Irán už tento týždeň uzavrel svoj vzdušný priestor na takmer 48 hodín po tom, ako v utorok asi 200 raketami zaútočil na Izrael. Aj po opätovnom otvorení vzdušného priestoru však podľa DPA do Teheránu a z iránskej metropoly nesmeroval takmer žiaden medzinárodný let.