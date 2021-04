Irán zverejnil identitu muža podozrivého z incidentu v Natanzi

Teherán 17. apríla (TASR) - Irán zverejnil v sobotu identitu muža údajne zodpovedného za nedávny útok v podzemnom závode na obohacovanie uránu v Natanze, kde došlo k výbuchu v sieti na rozvod elektriny a následnému poškodeniu centrifúg. Teherán podľa agentúry AP zároveň uviedol, že podozrivý 43-ročný Réza Karímí z krajiny utiekol ešte pred touto sabotážou.



Rozsah škôd z incidentu z 11. apríla, ktorý Irán označuje za "sabotáž" stále nie je presne vyčíslený. Hoci sa k zodpovednosti za incident nikto neprihlásil, Teherán obvinil Izrael a pohrozil mu za to "pomstou v pravý čas".



K udalosti došlo práve v čase, keď sa Irán so svetovými mocnosťami pokúša prostredníctvom rozhovorov vo Viedni dosiahnuť oživenie tzv. jadrovej dohody z roku 2015 a dosiahnuť zrušenie ekonomických sankcií, ktoré naňho po odstúpení od tejto dohody uvalili USA.



Irán v reakcii útoku v Natanze začal produkovať urán obohatený na 60 percent, čo je trikrát viac než dovtedy. Útok aj iránska reakcia naň ešte viac vyhrotili napätie medzi Iránom a Izraelom, uvádza AP.



Fotografiu Karímího zverejnila v sobotu iránska štátna televízia s informáciou, že sa narodil v severoiránskom meste Kášán, neďaleko Natanzu. Ako sa mal dostať do jadrového závodu, ktorý patrí v krajine k najstráženejším komplexom, televízia neuviedla, píše AP.



Pri správe iránskej televízie sa objavilo aj tzv. červené upozornenie značiace, že na tohto muža vydala zatykač aj medzinárodná policajná organizácia Interpol. AP píše, že túto informáciu sa bezprostredne nedalo overiť, keďže sa dosiaľ neobjavila vo verejne prístupnej databáze Interpolu, ktorý sa k správe taktiež zatiaľ nevyjadril.



Karímí podľa iránskej televízie cestoval do mnohých krajín vrátane Španielska, Spojených arabských emirátov, Kene, Etiópie, Kataru, Turecka, Ugandy či Rumunska, pričom Teherán teraz podniká "nevyhnutné kroky" na to, aby sa legálne vrátil do Iránu.