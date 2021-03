Irán zverejnil záverečnú správu o zostrelení ukrajinského lietadla

Teherán 18. marca (TASR) - Zostrelenie ukrajinského lietadla a smrť 176 ľudí na jeho palube spôsobila chyba príslušníka iránskej protivzdušnej obrany, uviedla v stredu Iránska organizácia pre civilné letectvo (CAO.IRI) vo svojej záverečnej správe o okolnostiach tejto tragédie. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Lietadlo bolo identifikované ako nepriateľský cieľ z dôvodu chyby operátora protivzdušnej obrany ... neďaleko Teheránu a boli naň vystrelené dve rakety," uvádza sa v správe zverejnenej na webovej stránke CAO.IRI.



Ukrajina túto správu krátko po jej zverejnení odsúdila ako "cynický pokus o skrytie skutočných príčin" tragédie, zatiaľ čo Kanada uviedla, že je "neúplná a neobsahuje žiadne tvrdé fakty ani dôkazy". Na palube lietadla bolo 11 Ukrajincov, 55 Kanaďanov a 30 osôb s trvalým pobytom v Kanade, pripomína agentúra AFP.



Ukrajinské dopravné lietadlo so 176 ľuďmi na palube zasiahli 8. januára 2020 krátko po štarte z teheránskeho medzinárodného letiska dve rakety iránskej protivzdušnej obrany. Pád lietadla nikto neprežil.



Na palube Boeingu 737-800 spoločnosti Ukrainian International Airlines (UIA) na linke PS752 z Teheránu do Kyjeva bolo okrem vyššie spomenutých Ukrajincov a Kanaďanov aj 82 Iráncov, desať občanov Švédska, sedem Afgancov a traja Briti.



Irán spočiatku vinu prisudzoval technickej chybe, avšak časom - s pribúdajúcimi dôkazmi - sa priznal, že lietadlo omylom zostrelili jeho revolučné gardy.



K nešťastiu došlo v čase, keď protivzdušná obrana v oblasti Teheránu bola v pohotovosti pre prípad, že by USA uskutočnili odvetu za iránske útoky na americké ciele v susednom Iraku. Tie boli reakciou na zabitie iránskeho generála Kásema Solejmáního americkým dronom v blízkosti letiska v Bagdade 3. januára 2020.



Islamská republika vlani 30. decembra vyhlásila, že je pripravená odškodniť rodinu každej z 176 obetí sumou 150.000 dolárov (125.300 eur).