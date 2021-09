Irán zvýšil svoje zásoby obohateného uránu nad povolené množstvo

Viedeň 7. septembra (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v utorok informovala, že jej monitorovanie jadrových aktivít Iránu je "vážne narušené" odvtedy, ako Teherán obmedzil jej inšpekcie. Informovala o tom agentúra AFP.



Irán obmedzil 23. februára inšpektorom MAAE prístup k svojim jadrovým zariadeniam, pretože USA nezrušili sankcie, ktoré na islamskú republiku uvalil bývalý prezident Donald Trump. So šéfom tohto dozorného orgánu OSN Rafaelom Grossim však uzavrel dohodu, na základe ktorej inšpekcie môžu pokračovať, aj keď v obmedzenej podobe.



"Od 23. februára sú aktivity agentúry (MAAE) súvisiace s overovaním a monitorovaním vážne oslabené, a to z dôvodu rozhodnutia Iránu prestať s plnením svojich záväzkov," uviedla MAAE, pričom tým podľa AFP odkazovala na záväzky vyplývajúce z jadrovej dohody, ktorú Irán uzavrel v roku 2015 so svetovými mocnosťami.



MAAE zároveň v utorok informovala, že Irán zvýšil svoje zásoby uránu obohateného nad úroveň, ktorú povoľuje zmienená dohoda, známa tiež ako Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA). Podľa uvedenej dohody môže Irán obohacovať urán najviac na úroveň 3,67 percenta, čo je výrazne pod hranicou 90 percent potrebných na výrobu jadrovej zbrane. V dohode bol stanovený aj maximálny limit pre zásoby uránu, a to 300 kilogramov obohateného uránu vo viazanej forme, čo je ekvivalent 202,8 kilogramu čistého uránu.



Podľa odhadov MAAE však zásoby obohateného uránu v Iráne aktuálne predstavujú 2441,3 kilogramu. Z tohto množstva predstavuje 84,3 kilogramu urán obohatený na 20 percent (v májovej správe MAAE to bolo 62,8 kilogramu), a desať kilogramov urán obohatený na 60 percent (v máji 2,4 kilogramu).



Správa MAAE vyšla v čase pozastavených diplomatických snáh zameraných na oživenie jadrovej dohody z roku 2015.