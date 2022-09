Iránci napriek varovaniam úradov protestovali už desiaty deň po sebe

Žena si strihá vlasy na hlavnom aténskom námestí Syntagma v sobotu 24. septembra 2022 na protest po smrti 22-ročnej Iránky Mahsy Amíníovej. Foto: TASR/AP

Teherán/Paríž/Londýn 26. septembra (TASR) - Iránci napriek varovaniam tamojších úradov vyšli v noci na pondelok do ulíc už desiatykrát po sebe, aby vyjadrili protest v súvislosti s úmrtím mladej Kurdky Mahsy Amíníovej vo väzbe iránskej mravnostnej polície. Informovala o tom agentúra AFP.Iránsky minister spravodlivosti Gholám Hosejn Mohsení Ežeí v nedeľu zopakoval varovanie tamojšieho prezidenta Ebráhíma Raisího avoči hlavným podnecovateľom, uviedla webová stránka iránskej justície Mizan Online (mizan.news).Od vypuknutia demonštrácií zahynulo už najmenej 41 ľudí. V prípade obetí ide predovšetkým o protestujúcich civilistov, sú však medzi nimi aj členovia iránskych bezpečnostných síl, vyplýva z oficiálnej bilancie. Iné zdroje uvádzajú, že skutočný počet obetí je vyšší.Ide o najväčšie protesty v Iráne za uplynulé takmer tri roky. Podľa ľudskoprávnych organizácií používajú iránske bezpečnostné sily na ich potlačenie ostrú muníciu. Demonštranti, naopak, do nich hádzali kamene a podpaľovali policajné vozidlá či štátne budovy.Ľudskoprávna organizácia Iran Human Rights (IHR) so sídlom v nórskom Osle v nedeľu večer uviedla, že obetí je už najmenej 57. Zároveň však podotkla, že potvrdenie počtu obetí je výrazne sťažované pokračujúcimi výpadkami internetu a protesty vedené ženami sa medzitým rozšírili do desiatok ďalších miest.Mahsu Amíníovú (22) zadržala mravnostná polícia 13. septembra v Teheráne za údajné porušenie pravidiel obliekania. Podľa aktivistov mladú ženu bili do hlavy obuškom a hlavu jej udreli o kapotu vozidla. Zomrela po troch dňoch v kóme v nemocnici, jej smrť oznámili 16. septembra. Miestne úrady však tvrdia, že zomrela prirodzenou smrťou.Protesty zo solidarity s Iránkami sa konali aj inde vo svete vrátane Atén, Berlína, Bruselu, Istanbulu, Madridu, New Yorku a ďalších miest. V Paríži a Londýne došlo v nedeľu k potýčkam demonštrantov s políciou po tom, čo sa davy protestujúcich snažili dostať k sídlam iránskych veľvyslanectiev. Vo Francúzsku proti nim zasiahli slzotvorným plnom. V Londýne zadržali 12 osôb a päť policajtov utrpelo vážne zranenia.