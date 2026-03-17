Iránci sa chystajú na slávenie perzského Nového roka
V Iráne sa v utorok večer, v predvečer poslednej stredy pred iránskym Novým rokom (novrúz), slávi sviatok Čaháršanba-súrí (Šarlátová streda).
Autor TASR
Teherán 17. marca (TASR) - Úrady v Iráne vyzvali obyvateľov, aby počas nadchádzajúceho osláv príchodu perzského nového roka nevychádzali zo svojich domovov. Ako dôvod uviedli, že „nepriateľ“ by mohol takéto zhromaždenia zneužiť sa svoje ciele, informovali agentúry Reuters a AFP.
V Iráne sa v utorok večer, v predvečer poslednej stredy pred iránskym Novým rokom (novrúz), slávi sviatok Čaháršanba-súrí (Šarlátová streda). Ľudia pri tejto príležitosti zvyčajne odpaľujú ohňostroje a preskakujú ohne zapálené na dvoroch či v uliciach.
Iránsky policajný prezident Ahmadréza Radan v súvislosti s týmto tradičným sviatkom upozornil, že nepriatelia Iránu by ho mohli zneužiť na vyvolanie neistoty a nepokojov s násilnými incidentmi či dokonca obeťami na životoch, aby takto eskalovali už aj tak napätú situáciu v Iráne.
Aj hovorca hasičov v Teheráne vyzval obyvateľov metropoly, aby počas sviatku nevychádzali von a oslavovali radšej doma, v kruhu rodiny a priateľov.
Agentúra AFP však medzičasom uviedla, že vedenie krajiny Iráncov vyzvalo, aby v utorok podvečer - naopak - vyšli do ulíc a vyjadrili podporu súčasnému režimu.
Táto výzva bola zverejnená po tom, ako Izrael oznámil smrť tajomníka iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alího Larídžáního, ktorú Teherán zatiaľ nepotvrdil.
Iránski predstavitelia zároveň vyzvali obyvateľov, aby sa zúčastnili na pietnych obradoch za 84 námorníkov zabitých pri potopení iránskej fregaty americkou ponorkou pri pobreží Srí Lanky.
Irán na prelome rokov zažil masové celoštátne protivládne protesty, ktoré úrady a polícia brutálne potlačili v rámci najrozsiahlejšieho zásahu v dejinách tejto islamskej republiky.
Momentálne Irán už tretí týždeň čelí útokom Izraela a USA, ktoré sa začali 28. februára a na ktoré reagoval odvetou na území Izraela a v štátoch Perzského zálivu. Washington poskytuje podporu izraelským operáciám a súčasne vykonáva vlastné nálety proti iránskym jednotkám a im nakloneným ozbrojeným skupinám v regióne. Tento konflikt je súčasťou dlhodobej konfrontácie medzi Teheránom, Tel Avivom a Washingtonom, ktorá sa týka iránskeho jadrového programu, regionálnych vplyvov Iránu v Iraku, Sýrii a Libanone, a podpory militantných skupín spojených s Iránom.
V Iráne sa v utorok večer, v predvečer poslednej stredy pred iránskym Novým rokom (novrúz), slávi sviatok Čaháršanba-súrí (Šarlátová streda). Ľudia pri tejto príležitosti zvyčajne odpaľujú ohňostroje a preskakujú ohne zapálené na dvoroch či v uliciach.
Iránsky policajný prezident Ahmadréza Radan v súvislosti s týmto tradičným sviatkom upozornil, že nepriatelia Iránu by ho mohli zneužiť na vyvolanie neistoty a nepokojov s násilnými incidentmi či dokonca obeťami na životoch, aby takto eskalovali už aj tak napätú situáciu v Iráne.
Aj hovorca hasičov v Teheráne vyzval obyvateľov metropoly, aby počas sviatku nevychádzali von a oslavovali radšej doma, v kruhu rodiny a priateľov.
Agentúra AFP však medzičasom uviedla, že vedenie krajiny Iráncov vyzvalo, aby v utorok podvečer - naopak - vyšli do ulíc a vyjadrili podporu súčasnému režimu.
Táto výzva bola zverejnená po tom, ako Izrael oznámil smrť tajomníka iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alího Larídžáního, ktorú Teherán zatiaľ nepotvrdil.
Iránski predstavitelia zároveň vyzvali obyvateľov, aby sa zúčastnili na pietnych obradoch za 84 námorníkov zabitých pri potopení iránskej fregaty americkou ponorkou pri pobreží Srí Lanky.
Irán na prelome rokov zažil masové celoštátne protivládne protesty, ktoré úrady a polícia brutálne potlačili v rámci najrozsiahlejšieho zásahu v dejinách tejto islamskej republiky.
Momentálne Irán už tretí týždeň čelí útokom Izraela a USA, ktoré sa začali 28. februára a na ktoré reagoval odvetou na území Izraela a v štátoch Perzského zálivu. Washington poskytuje podporu izraelským operáciám a súčasne vykonáva vlastné nálety proti iránskym jednotkám a im nakloneným ozbrojeným skupinám v regióne. Tento konflikt je súčasťou dlhodobej konfrontácie medzi Teheránom, Tel Avivom a Washingtonom, ktorá sa týka iránskeho jadrového programu, regionálnych vplyvov Iránu v Iraku, Sýrii a Libanone, a podpory militantných skupín spojených s Iránom.