Iráncom spolupracujúcim s USA a Izraelom hrozí zhabanie majetku
Teherán 9. marca (TASR) - Iránske úrady pohrozili zhabaním majetku a uvalením sankcií na Iráncov žijúcich v zahraničí, ktorí spolupracujú s Izraelom a Spojenými štátmi. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP, píše TASR.
„Iránci v zahraničí, ktorí sa pridajú k americko-sionistickému agresívnemu nepriateľovi, s ním spolupracujú a podporujú ho, postihne konfiškácia všetkého majetku a ďalšie právne sankcie v súlade so zákonom,“ uviedla kancelária generálneho prokurátora podľa spravodajského webu Mizan Online.
The Times of Israel (TOI) pripomenul, že za posledné roky úrady zhabali majetky reportérov iránskych médií v zahraničí. Teraz podľa denníka hrozí pre „spravodajskú alebo špionážnu činnosť“ v prospech izraelskej alebo americkej vlády dokonca aj trest smrti.
Web iránskej justície sa odvolal na zákon prijatý po 12-dňovej vojne s Izraelom v júni minulého roka, do ktorej jednorazovým bombardovaním iránskych jadrových zariadení vstúpili Spojené štáty.
USA a Izrael začali 28. februára rozsiahlu vojenskú operáciu proti Iránu, ktorú označili za preventívny zásah s cieľom eliminovať bezprostredné hrozby pre regionálnu a globálnu bezpečnosť, pričom hlavnou je údajná snaha Teheránu získať jadrové zbrane. Hneď v prvý deň operácie bol zabitý iránsky najvyšší duchovný vodca Alí Chameneí.
