Iráncov vrátane diplomatov evakuovalo z Bejrútu ruské lietadlo
Autor TASR
Bejrút 8. marca (TASR) - Viac ako 100 Iráncov bolo v noci evakuovaných z Bejrútu ruským lietadlom. V nedeľu to potvrdil libanonský predstaviteľ agentúre AFP, píše TASR.
„Celkovo 117 Iráncov vrátane diplomatov a zamestnancov veľvyslanectva bolo evakuovaných ruským lietadlom, ktoré odletelo z Bejrútu v noci zo soboty na nedeľu,“ uviedol predstaviteľ pod podmienkou anonymity.
K evakuácii došlo po tom, čo libanonská vláda vo štvrtok zakázala na území krajiny akúkoľvek činnosť Iránskych revolučných gárd – hlavného podporovateľa libanonskej militantnej skupiny Hizballáh.
