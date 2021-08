Deň po uvoľnení obmedzení pribudol v Iráne rekordný počet obetí

Teherán 23. augusta (TASR) - Iránske ministerstvo zdravotníctva zaznamenalo v nedeľu rekordných 684 úmrtí súvisiacich s chorobou COVID-19. Správa prichádza deň po tom, čo úrady v krajine uvoľnili protiepidemické opatrenia, informovala agentúra AFP.



Od vypuknutia pandémie zomrelo v islamskej republike v súvislosti s covidom dokopy 102.038 ľudí. Za ostatných 24 hodín pribudlo aj 36.419 nakazených, čím sa ich celkový počet zvýšil na 4.677.144.



Predstavitelia iránskeho rezortu zdravotníctva pripustili, že skutočný počet obetí a nakazených je vyšší. Napriek tomu je však Irán aj podľa oficiálnych štatistík najhoršie zasiahnutou krajinou na Blízkom východe.



Irán minulý týždeň na šesť dní sprísnil protiepidemické opatrenia, medzi ktoré patrilo aj zatvorenie vládnych budov, bánk a obchodov predávajúcich iný ako nevyhnutný tovar. Tieto obmedzenia sa však v sobotu skončili.



Zákaz cestovania medzi provinciami súkromnými autami však bude platiť do 27, augusta, pripomína AFP.



Irán začal svojich obyvateľov očkovať vo februári, vakcinačný program však napreduje pomalšie, ako vláda plánovala, komentuje AFP. Dovoz vakcín navyše sťažujú i prísne americké sankcie a ekonomická kríza v krajine.



Prvú dávku vakcíny dostalo doteraz 16,7 milióna ľudí, druhú však len 5,8 milióna, vyplýva z údajov ministerstva zdravotníctva. Irán má takmer 83 miliónov obyvateľov.



Iránsky krízový tím na boj proti ochoreniu COVID-19 v nedeľu avizoval, že islamská republika do konca septembra dovezie 30 miliónov dávok vakcín a do 21. novembra ďalších 30.