Iránec a Rumunka boli obvinení z pokusu vniknúť na britskú základňu
Londýn 21. marca (TASR) - Iránsky muž a rumunská žena boli obvinení z pokusu o vniknutie na základňu Kráľovského námorníctva na severozápade Británie, kde sú umiestnené britské jadrové ponorky, oznámila v sobotu škótska polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Dvojica bola vo štvrtok zadržaná pri pokuse o vniknutie na námornú základňu Faslane v Škótsku, kde sídlia všetky jadrové ponorky Kráľovského námorníctva vrátane štyroch ponoriek triedy Vanguard vybavených balistickými raketami, ktoré nesú jadrové strely Trident.
„Tridsaťštyriročný Iránec a 31-ročná Rumunka boli zatknutí a obvinení v súvislosti s týmto incidentom,“ uviedla škótska polícia vo svojom vyhlásení. V pondelok sa majú postaviť pred súd v škótskom meste Dumbarton, dodala.
Britská polícia, domáca kontrarozviedka MI5 a poslanci parlamentu dlhodobo varujú pred rastúcou hrozbou iránskej špionáže v Británii. V krajine panujú obavy, že by sa mohla stať terčom útokov kvôli svojej role v americko-izraelskej vojne proti Iránu.
Londýn zároveň v piatok povolil americkým silám využívať základňu Kráľovského letectva (RAF) Fairford v grófstve Gloucestershire a základňu britského námorníctva Diego García v Indickom oceáne – na útoky na iránske ciele ohrozujúce dôležitú námornú trasu v Hormuzskom prielive.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí následne obvinil britského premiéra Keira Starmera, že „ohrozuje životy Britov“ tým, že povolil využívanie základní „na agresiu proti Iránu“.
