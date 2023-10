Irán:Hamas prepustí rukojemníkov, ak Izrael pustí palestínskych väzňov

Gaza/New York 27. októbra (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján v piatok vyhlásil, že palestínske militantné hnutie Hamas je pripravené prepustiť zadržiavaných rukojemníkov pod podmienkou, že Izrael oslobodí 6000 väznených Palestínčanov. TASR správu prevzala zo stanice Sky News.



Vo vystúpení na mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku šéf iránskej diplomacie zdôraznil, že Teherán je spolu s Tureckom i Katarom pripravený zohrať svoju úlohu v tomto “veľmi dôležitom humanitárnom úsilí”.



Zároveň vyjadril presvedčenie, že celý svet by mal podporovať prepustenie palestínskych väzňov.



Podľa údajov izraelskej vlády, ktoré agentúra AFP nemohla nezávisle overiť, je najmenej polovica rukojemníkov držiteľom zahraničných pasov.



Izraelská armáda predtým tvrdila, že počet ľudí, ktorých militanti z Hamasu uniesli do pásma Gazy po bezprecedentných útokoch na Izrael zo 7. októbra, sa zvýšil na 229. Podľa hovorcu armády Daniela Hagariho sa toto číslo mení v závislosti od získaných spravodajských informácií.



Palestínske hnutie dosiaľ prepustilo štyroch rukojemníkov, pripomína TASR.



Ozbrojené krídlo palestínskeho hnutia Hamas, Brigády Izaddína Kasáma, vo štvrtok uviedlo, že podľa jeho odhadov zahynulo pri izraelských náletoch takmer 50 izraelských rukojemníkov zadržiavaných v pásme Gazy. Agentúra AFP pripomenula, že toto tvrdenie zverejnené na platforme Telegram nedokáže nezávisle overiť.