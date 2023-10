Iránka je po údajnom útoku mravnostnej polície v stave mozgovej smrti

Prečítajte si aj: Západ znepokojili správy o ďalšom útoku iránskej mravnostnej polície

Teherán 23. októbra (TASR) - Šestnásťročná Iránka, ktorá upadla do kómy po údajnom zásahu mravnostnej polície v teheránskom metre, je v stave "mozgovej smrti". TASR o tom informuje podľa pondelňajšej správy stanice CNN, citujúcej z iránskych štátnych médií.Tínedžerka Armita Garawandová bola podľa aktivistov hospitalizovaná začiatkom októbra s ťažkými zraneniami hlavy, ktoré utrpela po údajnom napadnutí mravnostnou políciou na stanici metra v Teheráne. K útoku na ňu došlo pre údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania platných v islamskej republike. Porušenia sa dopustila, keď nemala správne nasadený hidžáb, uvádza CNN.uviedla v nedeľu iránska tlačová agentúra Tasnim bez poskytnutia zdroja tejto správy.Ľuskoprávna organizácia Hengaw so sídlom v Nórsku začiatkom októbra informovala, že Garawandová bola "fyzicky napadnutá" mravnostnou políciou a upadla do kómy. Iránska opozičná skupina IranWire tiež uviedla, že bola hospitalizovaná s "úrazom hlavy".Podľa jedného zo zamestnancov Hengaw k tínedžerke na stanici metra v Teheráne pristúpila mravnostná polícia, ktorá ju vyzvala, aby si upravila hidžáb. Žiadosť údajne vyústila do hádky, pri ktorej príslušníci polície Garawandovú fyzicky napadli, respektíve strčili do nej a ona spadla.Iránske orgány obvinenia z takéhoto zásahu bezpečnostných zložiek popierajú, pričom tvrdia, že tínedžerka "omdlela" v dôsledku nízkeho krvného tlaku a následne skončila v nemocnici.Obdobné vyjadrenia poskytli iránskym štátnym médiám aj Garawandovej príbuzní a priatelia, hoci nie je zrejmé, či k nim neboli prinútení. CNN pripomína, že OSN aj ďalšie ľudskoprávne organizácie aj v minulosti obviňovali iránske úrady z toho, že na rodiny zabitých demonštrantov vyvíjali nátlak, aby ich prinútili vyjadriť sa pre médiá zhodne s oficiálnym naratívnom.Iránom otriasli vlani masové demonštrácie vyvolané smrťou 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej. Zomrela v septembri 2022 vo väzení po zadržaní teheránskou mravnostnou políciou, pretože údajne porušila pravidlá obliekania pre ženy. Následné zásahy bezpečnostných zložiek proti účastníkom protestov si vyžiadali stovky mŕtvych a tisíce zatknutých.Iránsky parlament teraz v septembri - a síce po výročí zmienených protestov - ešte sprísnil legislatívu týkajúcu sa nosenia hidžábu, za ktorej porušenie teraz hrozí až desať rokov väzenia.