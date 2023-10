Iránka napadnutá mravnostnou políciou je v kóme, tvrdia aktivisti

Teherán 4. októbra (TASR) - Šestnásťročná Iránka upadla do kómy po tom, ako ju v metre v iránskej metropole Teherán napadla mravnostná polícia. Uviedla to ľudskoprávna organizácia Hengaw so sídlom v Nórsku, informuje v stredu TASR na základe správy agentúry DPA.



Školáčka Armita Garawandová utrpela ťažké zranenia pri "fyzickom útoku" vo vagóne metra pre údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania v islamskej republike, uviedla Hengaw.



Dievča leží v kóme v teheránskej vojenskej nemocnici za prísnych bezpečnostných opatrení, dodali aktivisti.



Miestne médiá informovali, že školáčku v nedeľu previezli do nemocnice v bezvedomí. Dievča podľa médií stratilo rovnováhu v dôsledku poklesu krvného tlaku a udrelo si hlavu. Jej priatelia ju potom vyniesli z vozňa a podľa oficiálnych správ privolali záchrannú službu.



Denník Shargh informoval, že polícia zadržala jej novinárku Maryam Lotfiovú, pretože sa snažila navštíviť nemocnicu a opýtať sa na zdravie zranenej tínedžerky. Následne ju prepustili.



Iránom vlani otriasli masové demonštrácie sprevádzané nepokojmi po septembrovej smrti 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej. Zomrela vo väzení po zadržaní teheránskou mravnostnou políciou, pretože údajne porušila pravidlá obliekania pre ženy. Neskoršie zásahy bezpečnostných zložiek proti účastníkom protestov si vyžiadali stovky mŕtvych a tisíce zatknutých.