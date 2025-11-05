< sekcia Zahraničie
Iránka zadržiavaná vo Francúzsku bola prepustená
Meno Mahdije Esfandijáríovej sa spomínalo v súvislosti s jej možnou výmenou za dvoch Francúzov väznených v Iráne viac ako tri roky.
Autor TASR
Teherán 5. novembra (TASR) - Irán v stredu oznámil, že iránska občianka Mahdija Esfandijáríová, ktorá bola vo februári vo Francúzsku zadržaná pre podozrenie z propagácie terorizmu na sociálnych sieťach, bola prepustená z väzby a bola prevezená na iránske veľvyslanectvo v Paríži.
„Naša občianka vo Francúzsku, Mahdija Esfandijáríová, je teraz na slobode, je na našom veľvyslanectve a dúfajme, že sa vráti po skončení súdneho procesu,“ uviedol iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí.
Meno Mahdije Esfandijáríovej sa spomínalo v súvislosti s jej možnou výmenou za dvoch Francúzov väznených v Iráne viac ako tri roky a odsúdených na dlhé tresty odňatia slobody za údajnú špionáž pre Francúzsko a Izrael. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok oznámil prepustenie oboch Francúzov na slobodu a v stredu s nimi absolvoval aj videorozhovor. Francúzske ministerstvo zahraničných vecí v stredu ubezpečilo, že ich skorý návrat do vlasti je prioritou.
Cécile Kohlerová (41), učiteľka literatúry z východného Francúzska, a jej partner, penzionovaný učiteľ matematiky Jacques Paris (72), boli v Iráne ako turisti. Zadržali ich 7. mája 2022 tesne pred návratom do Francúzska, následne boli vzatí do väzby pre podozrenie zo špionáže.
Oboch ich minulý mesiac v Iráne odsúdili na 20 respektíve 17 rokov odňatia slobody pre obvinenia zo špionáže pre Francúzsko a Izrael. Ich rodiny celý čas trvali na tom, že sú nevinní a že Irán navštívili iba ako turisti.
Kohlerová a Paris patrili medzi niekoľko Európanov zadržiavaných Iránom. Ľudskoprávne organizácie i viaceré štáty Teherán obviňujú z toho, že sa prostredníctvom takéhoto zatýkania a pomocou vymyslených obvinení snaží získavať od iných štátov ústupky v rokovaniach - napríklad o svojom jadrovom programe. Teherán rozhodne popiera, že by cudzincov zatýkal z politických dôvodov.
