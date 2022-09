Známe Iránky si na protest proti smrti Amíníovej ostrihali vlasy

Teherán 19. septembra (TASR) - Známe Iránky si ostrihali vlasy na protest proti minulotýždňovej smrti 22-ročnej Mahsy Amíníovej v policajnej väzbe v Teheráne.



Amíníovú zatkla v utorok 13. septembra náboženská polícia za "neislamské" oblečenie a odviedla ju na policajnú stanicu, pripomenula tlačová agentúra DPA.



Podľa polície tam u mladej ženy nastali problémy so srdcom a neskôr zomrela.



Po jej smrti nemocnica, kde ju ošetrovali, v príspevku, teraz už vymazanom, na sociálnej sieti Instagram napísala, že Amíníová už bola mozgovo mŕtva, keď ju tam v utorok prijali.



Jej prípad spustil vlnu hnevu a smútku po celej krajine. Mnoho kritikov obvinilo políciu, že Amíníovú zbila a to nakoniec viedlo v piatok k jej smrti. Polícia toto obvinenie odmietla.



Obvinenia sú "neodôvodnené", vyhlásil v pondelok šéf teheránskej polície Hosejn Rahímí, citovaný tlačovou agentúrou Mehr. Dodal, že polícia sa vždy snažila zabezpečiť, aby sa takéto prípady nestávali.



"Podľa zákona je teraz našou povinnosťou ženám pripomenúť pravidlá obliekania," uviedol Rahímí. "To, čo nosia doma, je ich vec, ale nie na verejnosti," doplnil s tým, že policajti sa vlasov na hlave tejto ženy ani nedotkli.



Na internete sa šírili správy, že ženu zatkli, lebo šatku nemala na hlave umiestnenú správne a bolo jej vidieť niekoľko pramienkov vlasov.



Následne sa v Iráne obnovili výzvy na obmedzenie zásahov proti ženám podozrivým z porušovania prísnych pravidiel obliekania, ktoré platia od islamskej revolúcie z roku 1979. Rovnako dlho však Iránky tieto pravidlá porušujú, predovšetkým vo veľkých mestách. To hnevá zarytých konzervatívnych politikov.



Vláda v Teheráne a tvrdí konzervatívci v parlamente sa už mesiace pokúšajú o prísnejšie a dôkladnejšie uplatňovanie takýchto islamských zákonov.



Mnoho žien teraz zdieľa na internete videá a fotografie, ktorými vyjadrujú solidaritu s Amíníovou. Medzi nimi je aj známa herečka Anáhitá Hemmatíová, ktorá zverejnila video na Instagrame.