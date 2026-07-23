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Irán:Máme právo útočiť na americké základne v štátoch Perzského zálivu
Irán vo štvrtok opäť útočil na Kuvajt a Jordánsko v reakcii na ďalšiu sériu útokov Spojených štátov zameranú na iránsku vojenskú infraštruktúru.
Autor TASR
Teherán 23. júla (TASR) - Iránske Revolučné gardy (IRGC) vo štvrtok obhajovali útoky na americké vojenské základne v Kuvajte a Jordánsku a označili ich za svoje „zákonné, náboženské a logické právo“. TASR o tom píše podľa stanice Sky News.
Irán vo štvrtok opäť útočil na Kuvajt a Jordánsko v reakcii na ďalšiu sériu útokov Spojených štátov zameranú na iránsku vojenskú infraštruktúru. USA na Irán zaútočili už dvanástu noc po sebe.
„Niekedy sa hovorí, že Irán svojimi útokmi porušil nezávislosť, územnú celistvosť a suverenitu krajín,“ vyhlásili IRGC vo vyjadrení adresovanom Kuvajtu. Tieto tvrdenia označili v stanovisku pre štátnu tlačovú agentúru Mehr za „úplne nesprávne“. „Podľa nášho názoru sú nezávislosť, územná celistvosť a suverenita vašej vlády úplne rešpektované,“ dodali Revolučné gardy v samostatnom stanovisku adresovanom Jordánsku.
Spojené štáty majú podľa IRGC nad svojimi vojenskými základňami súdnu právomoc a kuvajtskí predstavitelia, rovnako ako v iných štátoch Perzského zálivu, nemajú „právo (do nich) vstúpiť bez povolenia americkej stráže“.
„Je to teda Amerika, kto porušil vašu územnú celistvosť a suverenitu, nie my. My útočíme na územia obsadené americkou armádou,“ konštatovali Revolučné gardy.
Dodali, že tieto základne sa využívajú na páchanie „zločinov“ proti Iránu. „Je naším zákonným, náboženským a logickým právom zasiahnuť proti útočníkovi, ktorý napadol našu krajinu,“ vyhlásili.
Irán vo štvrtok opäť útočil na Kuvajt a Jordánsko v reakcii na ďalšiu sériu útokov Spojených štátov zameranú na iránsku vojenskú infraštruktúru. USA na Irán zaútočili už dvanástu noc po sebe.
„Niekedy sa hovorí, že Irán svojimi útokmi porušil nezávislosť, územnú celistvosť a suverenitu krajín,“ vyhlásili IRGC vo vyjadrení adresovanom Kuvajtu. Tieto tvrdenia označili v stanovisku pre štátnu tlačovú agentúru Mehr za „úplne nesprávne“. „Podľa nášho názoru sú nezávislosť, územná celistvosť a suverenita vašej vlády úplne rešpektované,“ dodali Revolučné gardy v samostatnom stanovisku adresovanom Jordánsku.
Spojené štáty majú podľa IRGC nad svojimi vojenskými základňami súdnu právomoc a kuvajtskí predstavitelia, rovnako ako v iných štátoch Perzského zálivu, nemajú „právo (do nich) vstúpiť bez povolenia americkej stráže“.
„Je to teda Amerika, kto porušil vašu územnú celistvosť a suverenitu, nie my. My útočíme na územia obsadené americkou armádou,“ konštatovali Revolučné gardy.
Dodali, že tieto základne sa využívajú na páchanie „zločinov“ proti Iránu. „Je naším zákonným, náboženským a logickým právom zasiahnuť proti útočníkovi, ktorý napadol našu krajinu,“ vyhlásili.