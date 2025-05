Irán:Netanjahu sa pokúša zatiahnuť USA do konfliktu na Blízkom východe

Teherán 5. mája (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v pondelok obvinil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua z pokusu zatiahnuť Spojené štáty do „katastrofy“ na Blízkom Východe. Varoval tiež pred akýmikoľvek pokusmi o útok na Irán, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Netanjahu sa (snaží) zatiahnuť vládu USA do ďalšej katastrofy v našom regióne,“ uviedol na platforme X a varoval pred urobením „akejkoľvek chyby voči Iránu“. Obvinil Netanjahua, že sa „pokúša bezočivo diktovať (americkému) prezidentovi (Donaldovi) Trumpovi, čo môže a nemôže urobiť v rámci svojej diplomacie s Iránom“.



Iránsky šéf diplomacie tým poukázal na americkú podporu Izraela vo vojne v Pásme Gaze proti palestínskemu hnutiu Hamas. Odkazoval aj na odvetné údery USA proti jemenským povstalcom húsíom, ktorí útočia na Izrael a lodnú dopravu v Červenom mori. Šiitských húsíov podporuje Teherán. „Podpora Netanjahuovej genocídy v Pásme Gaze a vedenie vojny v mene Netanjahua v Jemene nepriniesli Američanom nič,“ povedal minister.



Ďalšie kolo rokovaní Iránu s USA o jadrovom programe Teheránu sa odložilo, pričom Omán ako ich sprostredkovateľ uviedol, že k tomu došlo z „logistických dôvodov“. Od 12. apríla sa uskutočnili tri kolá nepriamych rozhovorov na najvyššej úrovni od roku 2018, kedy Trump odstúpil od jadrovej dohody s veľmocami. Tá zmiernila sankcie uvalené na Irán výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. Teherán potom prestal dodržiavať dohodu a výrazne napredoval v jadrovom vývoji. Netanjahu však vyzval na likvidáciu iránskeho jadrového programu. Dôveryhodná dohoda musí „odstrániť schopnosť Iránu obohacovať urán na jadrové zbrane“ a zabrániť vývoju balistických rakiet, doplnil Netanjahu.



Trump v nedeľu povedal, že by akceptoval len „úplnú likvidáciu“ iránskeho jadrového programu, no naznačil aj to, že je otvorený diskutovať o programe zameranom na civilné využitie, píše AFP. Teherán dlhodobo popiera, že by sa usiloval o získanie atómových zbraní a tvrdí, že jeho jadrový program je určený výlučne na civilné účely. Iránsky minister preto zopakoval, že ak je cieľom rokovaní zamedzenie výroby jadrových zbraní Iránu, tak „dohoda je dosiahnuteľná a existuje len jedna cesta na jej uzavretie: diplomacia založená na vzájomnom rešpekte a spoločných záujmoch“.