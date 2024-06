Iránom zadržiavaný Francúz Louis Arnaud sa vrátil do Paríža

Paríž 13. júna (TASR) - Francúz Louis Arnaud, ktorého od septembra 2022 zadržiavali v Iráne a vlani odsúdili na päť rokov väzenia za údajné porušovanie národnej bezpečnosti, sa vo štvrtok vrátil do Paríža. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Na záberoch odvysielaných televíziou bolo vidieť, ako sa o vystúpení z malého lietadla na letisku Le Bourget pri francúzskej metropole viditeľne unavený, ale usmiaty Arnaud objal so svojimi rodičmi. Na letisku ho čakal aj francúzsky minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné.



O prepustení francúzskeho občana informoval ešte v stredu na sociálnych sieťach aj prezident Emmanuel Macron. Ten vyzdvihol zásluhy Ománu na sprostredkovaní jeho prepustenia.



Arnauda zadržali v roku 2022, keď cestoval po Iráne. Súd ho vlani v novembri poslal do väzenia na päť rokov za obvinenia v spojitosti s národnou bezpečnosťou. Údajne sa totiž zúčastnil na demonštrácii súvisiacej so smrťou Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorá zomrela po zadržaní iránskou mravnostnou políciou, čo vyvolalo v Iráne masové celoštátne protesty.



Väčšinu času strávil Arnaud v teheránskom väzení Evín, kde iránske úrady väznia aj laureátku Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadíovú.



Bilaterálne vzťahy Francúzska a Iránu sa počas uplynulých niekoľkých mesiacov prudko zhoršili po tom, ako Irán zadržal štyroch francúzskych občanov. Paríž obvinenia vznesené štvorici odmietol ako vykonštruované a ich zadržiavanie označil za branie rukojemníkov štátom.



Ďalší traja občania Francúzska, učiteľka Cécile Kohlerová, jej partner Jacques Paris a muž označený ako Oliver, zostávajú naďalej vo väzení. Francúzsky prezident vyzval na ich okamžité prepustenie.



Iránske elitné Revolučné gardy počas niekoľkých uplynulých rokov zatkli niekoľko desiatok osôb so zahraničným alebo dvojakým občianstvom, väčšinou za obvinenia v spojitosti s národnou bezpečnosťou. Skupiny bojujúce za ľudské práva obvinili Irán z toho, že sa takto snaží získavať ústupky, islamiská republika to poprela.