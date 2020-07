Požiar zasiahol objekt na výrobu centrifúg v Iráne

Dubaj 3. júla (TASR) - V novej továrni na výrobu centrifúg v zariadení na obohacovanie uránu v iránskom Natanze došlo vo štvrtok pravdepodobne k požiaru. Dôkazom toho sú údaje získané zo satelitných snímok. S odvolaním sa na západných expertov o tom informovala agentúra AP.



Zástupca Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI) Behrúz Kamálvandí sa vo svojom vyjadrení pre médiá snažil situáciu zľahčiť, keď o nej hovoril ako o incidente. Dodal, že v jeho dôsledku bola poškodená budova vo výstavbe. Dodal, že riziko rádioaktívneho zamorenia nie je.



Iránske médiá neskôr zverejnili fotografie tehlovej budovy s poškodeniami charakteristickými pre oheň. Strecha budovy je zničená. Trosky na zemi môžu naznačovať, že požiaru predchádzala explózia, uviedla AP.



Miesto požiaru v Natanze zodpovedá novootvorenému zariadeniu na výrobu centrifúg, uviedol Fabian Hinz, výskumný pracovník Centra pre nešírenie jadrových zbraní Jamesa Martina v Inštitúte medzinárodných štúdií Middlebury v Monterey v americkom štáte Kalifornia.



David Albright z Inštitútu pre vedu a medzinárodnú bezpečnosť sa podobne ako Hinz domnieva, že oheň zasiahol takéto výrobné zariadenie.



Jeho inštitút predtým písal správu o novom objekte a identifikoval ho zo satelitných snímok, keď bol vo výstavbe, a neskôr, keď už bol postavený.



Predstavitelia iránskych úradov pre využitie jadrovej energie neodpovedali na žiadosť AP o vyjadrenie sa k domnienkam západných expertov.



Hinz však dodal, že akékoľvek poškodenie výrobného zariadenia by bolo pre Irán veľkým neúspechom. Požiar v danom objekte označil súčasne za "veľmi podozrivý". Vysvetlil, že "v prípade Natanzu by to trochu spomalilo vývoj technológie centrifúg". Zamerať sa práve na tento cieľ by bolo pre odporcov Iránu veľmi užitočné, dodal Hinz.



Zodpovednosť za požiar v Natanze prebralo vo štvrtok zoskupenie pod názvom Gepardy vlasti. Informovala o tom perzská služba BBC.



Táto redakcia dostala e-mail, v ktorom skupina označujúca sa Gepardy vlasti vysvetľuje, že objekt v Natanze si vybrali pre to, že sú tam pozemné zariadenia, takže iránskym orgánom to - na rozdiel od podzemných objektov - sťažuje možnosť skryť prípadné škody pred zrakom verejnosti.



Členmi tejto skupiny sú bývalí príslušníci iránskych bezpečnostných síl, ktorí sa rozhodli bojovať proti vedeniu krajiny.



Viaceré západné médiá uviedli, že je ťažké overiť hodnovernosť e-mailu, keďže táto skupina sa doteraz nikde nespomínala.



Iránska agentúra IRNA síce vo svojom spravodajstve nepriniesla správu o príčine požiaru, ale zato zverejnila komentár, v ktorom sa zaoberá hypotézou, že by mohlo ísť o sabotáž spáchanú nepriateľskými sionistickými krajinami, ako sú Izrael a USA.



IRNA pripomenula aj iné nedávne podozrivé výbuchy v Iráne - silný výbuch z konca minulého týždňa, ku ktorému došlo zrejme v horskej oblasti východne od metropoly Teherán. Podľa analytikov sa v tejto lokalite nachádza podzemný tunelový systém, kde sa vyrábajú rakety. Druhý výbuch nastal v utorok na klinike v Teheráne, ktorý si vyžiadal 19 obetí. Teheránsky prokurátor však krátko po nešťastí uviedol, že výbuch spôsobil unikajúci plyn.