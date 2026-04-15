Iránska aktivista sa z väzby vo Francúzsku vrátila do vlasti

Ilsutračné foto. Foto: TASR Michal Svítok

Autor TASR
Teherán 15. apríla (TASR) - Iránska občianka Mahdí Esfandiaríová sa po prepustení z väzby vo Francúzsku vrátila do vlasti, informovala v stredu iránska štátna televízia. Píše o tom TASR podľa agentúry AFP.

Esfandiaríovú, aktivistku za práva Palestínčanov, zadržali vo Francúzsku vlani vo februári pre podozrenia z podpory terorizmu, v októbri ju prepustili na kauciu. Vo februári tohto roku ju francúzsky súd odsúdil na jeden rok väzenia za ospravedlňovanie terorizmu v súvislosti s jej príspevkami na sociálnych sieťach vrátane komentárov k útoku hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023.

Jej návrat prichádza týždeň po prepustení francúzskych občanov Cécile Kohlerovej a Jacquesa Parisa z Iránu, kde boli viac ako tri roky väznení a odsúdení za údajnú špionáž. Teherán už skôr naznačil, že ich prepustenie môže súvisieť s výmenou za Esfandiaríovú.

Palestínska aktivistka žila vo Francúzsku od roku 2018, kde študovala na univerzite v Lyone a pracovala ako prekladateľka.
