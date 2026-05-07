Iránska ambasáda v Soule poprela, že Teherán zasiahol juhokórejskú loď
Autor TASR
Soul/Teherán 7. mája (TASR) - Iránske veľvyslanectvo v juhokórejskom Soule vo štvrtok odmietlo tvrdenia, že ozbrojené sily Teheránu mali dočinenia s výbuchom, ktorý tento týždeň zasiahol plavidlo Južnej Kórey v Hormuzskom prielive. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Výbuch a následný požiar vypukol na obchodnej lodi HMM Namu, ktorá sa plavila pod vlajkou Panamy, v pondelok. Všetkých 24 členov posádky vrátane šiestich Juhokórejčanov je v poriadku.
Americký prezident Donald Trump následne tvrdil, že na loď útočil Irán, a Kóreu vyzval, aby sa zapojila do operácií USA v Hormuzskom prielive, ktorých cieľom je obnoviť bežnú plavbu v tejto kľúčovej úžine.
Iránske veľvyslanectvo vo štvrtkovom stanovisku vyhlásilo, že „rozhodne odmieta a kategoricky popiera všetky obvinenia týkajúce sa zapojenia ozbrojených síl Iránskej islamskej republiky do incidentu, pri ktorom došlo k poškodeniu kórejského plavidla v Hormuzskom prielive“.
Od začiatku vojny na Blízkom východe z konca februára Teherán „opakovane zdôrazňuje, že (táto úžina) predstavuje neodlúčiteľnú súčasť jeho obrannej geografie“.
„Bezpečná plavba cez Hormuzský prieliv si preto vyžaduje úplné dodržiavanie platných noriem,“ dodala ambasáda.
„Za takýchto okolností... môže ignorovanie stanovených požiadaviek a operačných skutočností viesť k nechceným incidentom. Zodpovednosť za takéto dôsledky nesú strany, ktoré pokračujú v tranzite alebo v činnostiach v tejto oblasti bez riadneho zohľadnenia týchto skutočností,“ uzavrelo veľvyslanectvo vo vyhlásení.
