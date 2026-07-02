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Iránska armáda chce diktovať trasu lodiam v Hormuzskom prielive

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Na snímke Hormuzský prieliv. Foto: TASR/AP

Znovuotvorenie Hormuzu je pritom kľúčovým bodom memoranda o porozumení, ktoré Spojené štáty a Irán dosiahli pred takmer tromi týždňami.

Autor TASR
Teherán 2. júla (TASR) - Iránska armáda opäť potvrdila svoju kontrolu nad Hormuzským prielivom, kľúčovou námornou trasou pre export energetických nosičov z tohto regiónu. Vo štvrtok totiž vyhlásila, že plavidlá môžu cez prieliv prechádzať len po trase, ktorú určí Teherán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

„Akékoľvek nesplnenie tejto požiadavky... sa stretne s okamžitou a rozhodnou reakciou ozbrojených síl,“ uviedlo iránske vojenské vedenie vo vyhlásení, o ktorom informovali tamojšie médiá.

Znovuotvorenie Hormuzu je pritom kľúčovým bodom memoranda o porozumení, ktoré Spojené štáty a Irán dosiahli pred takmer tromi týždňami. USA trvajú na tom, že lode musia mať možnosť slobodne sa plaviť cez prieliv bez platenia akýchkoľvek poplatkov.

Teherán útokmi a hrozbami ochromil lodnú dopravu na tejto vodnej ceste po tom, ako Spojené štáty a Izrael koncom februára spustili útoky na Irán, pripomína DPA.
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