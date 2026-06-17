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Iránska armáda hrozí tvrdou odpoveďou na izraelské útoky v Libanone
Tie pokračujú aj napriek dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Autor TASR
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Teherán 17. júna (TASR) - Iránska armáda v utorok pohrozila tvrdou odpoveďou na izraelské útoky v južnom Libanone. Tie pokračujú aj napriek dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Ak armáda sionistického režimu zabíjajúca deti neukončí svoje agresívne činy v južnom Libanone, mala by čakať tvrdú odpoveď od mocných ozbrojených síl Iránskej islamskej republiky,“ uviedlo iránske centrálne velenie Chátam al-Anbijá s tým, že Izrael porušil prímerie od jeho oznámenia už 84-krát.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac následne v pondelok uviedol, že izraelské jednotky sa nestiahnu z južného Libanonu a zostanú tiež v „bezpečnostných zónach“ v Sýrii a Pásme Gazy.
„Ak armáda sionistického režimu zabíjajúca deti neukončí svoje agresívne činy v južnom Libanone, mala by čakať tvrdú odpoveď od mocných ozbrojených síl Iránskej islamskej republiky,“ uviedlo iránske centrálne velenie Chátam al-Anbijá s tým, že Izrael porušil prímerie od jeho oznámenia už 84-krát.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac následne v pondelok uviedol, že izraelské jednotky sa nestiahnu z južného Libanonu a zostanú tiež v „bezpečnostných zónach“ v Sýrii a Pásme Gazy.