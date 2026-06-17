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Streda 17. jún 2026Meniny má Adolf
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Iránska armáda hrozí tvrdou odpoveďou na izraelské útoky v Libanone

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Ľudia, ktorí sa vracajú do svojej dediny po oznámení dohody o predbežnom prímerí medzi Spojenými štátmi a Iránom, prechádzajú autom po ulici poškodenej predchádzajúcimi izraelskými leteckými údermi v južnej dedine Kherbet Selem v Libanone, v utorok 16. júna 2026. Foto: TASR/AP

Tie pokračujú aj napriek dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom.

Autor TASR
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Teherán 17. júna (TASR) - Iránska armáda v utorok pohrozila tvrdou odpoveďou na izraelské útoky v južnom Libanone. Tie pokračujú aj napriek dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Ak armáda sionistického režimu zabíjajúca deti neukončí svoje agresívne činy v južnom Libanone, mala by čakať tvrdú odpoveď od mocných ozbrojených síl Iránskej islamskej republiky,“ uviedlo iránske centrálne velenie Chátam al-Anbijá s tým, že Izrael porušil prímerie od jeho oznámenia už 84-krát.

Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac následne v pondelok uviedol, že izraelské jednotky sa nestiahnu z južného Libanonu a zostanú tiež v „bezpečnostných zónach“ v Sýrii a Pásme Gazy.
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