Iránska armáda hrozí úplným uzavretím Hormuzského prielivu

.
Nákladné lode plávajú vo štvrtok 19. marca 2026 v Perzskom zálive smerom k Hormuzskému prielivu v Spojených arabských emirátoch. Foto: TASR/AP

Teherán 22. marca (TASR) - Iránska armáda v nedeľu pohrozila úplným uzatvorením strategického Hormuzského prielivu v prípade, že Spojené štáty zaútočia na elektrárne v Iráne. Armáda tak reaguje na amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý dal v nedeľu Teheránu 48-hodinové ultimátum na „úplné otvorenie“ Hormuzského prielivu a pohrozil, že v opačnom prípade USA zaútočia na iránske elektrárne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.





.

