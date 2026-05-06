Iránska armáda kategoricky popiera útoky na Spojené arabské emiráty
Autor TASR
Teherán 6. mája (TASR) – Iránska armáda v utorok rozhodne poprela, že by v uplynulých dňoch uskutočnila dronové a raketové útoky na Spojené arabské emiráty (SAE). Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Iránske centrálne velenie Chátam al-Anbijá uviedlo, že iránske ozbrojené sily nevykonali žiadnu raketovú ani dronovú operáciu proti SAE. Zároveň tvrdí, že ak by k takýmto akciám došlo, Irán by to verejne oznámil.
Správy ministerstva obrany SAE o iránskych útokoch označil Teherán za nepodložené. Zároveň však varoval, že akýkoľvek útok vedený z územia SAE príde rozhodná odpoveď.
Spojené arabské emiráty už skôr uviedli, že ich protivzdušná obrana už druhý deň po sebe zachytáva rakety a drony, ktoré podľa nich pochádzajú z Iránu. K týmto útokom pritom dochádza v čase krehkého prímeria v regióne.
Ministerstvo obrany zároveň informovalo o aktivácii obranných systémov proti týmto hrozbám.
V pondelok SAE obvinili Irán z nových útokov vrátane zásahu energetického zariadenia v emiráte Fudžajra, ktorý označili za nebezpečnú eskaláciu. Irán naopak prostredníctvom vojenského predstaviteľa pre iránsku štátnu televíziu uviedol, že nemal vopred naplánované útoky na uvedené zariadenia.
Irán počas konfliktu opakovane zasiahol územie SAE, a to viac než ktorúkoľvek inú krajinu, pričom útočil na americké ciele, energetickú a civilnú infraštruktúru aj objekty, ktoré sú spájané s USA.
Iránska armáda zároveň SAE upozornila, že ako moslimská krajina by sa nemali stať útočiskom pre americké a izraelské sily ani ich vojenskú techniku.
