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Iránska armáda obvinila USA zo stupňovania napätia na Blízkom východe
Irán a USA tento týždeň po dňoch pokoja v bojoch obnovili nočné prestrelky, hoci v noci z piatka na sobotu neboli hlásené žiadne údery.
Autor TASR
Teherán 1. augusta (TASR) - Iránska armáda obvinila v sobotu Spojené štáty zo „stupňovania napätia“ na Blízkom východe a varovala krajiny v tomto regióne pred spoluprácou s Washingtonom počas jeho prebiehajúceho konfliktu s Teheránom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Spojené štáty sa rapídne pohybujú cestou eskalácie napätia v regióne,“ vyhlásil Alí Abdolláhí, šéf centrálneho velenia iránskej armády.
„Každú krajinu, ktorá poslúži ako obranný štít pre zločinnú a agresívnu Ameriku, pohltia plamene vojny,“ uviedol vo vyhlásení, ktoré prečítali v štátnej televízii.
Tieto slová zazneli po tom, čo americký prezident Donald Trump zopakoval hrozby, že na Irán udrie „veľmi tvrdo“. Americké médiá informovali, že Trump zvažuje obnovenie masívnych útokov už počas tohto víkendu, a to vrátane cieľov energetickej infraštruktúry.
Irán a USA tento týždeň po dňoch pokoja v bojoch obnovili nočné prestrelky, hoci v noci z piatka na sobotu neboli hlásené žiadne údery.
Vojna na Blízkom východe vypukla 28. februára, keď Spojené štáty a Izrael spustili útoky na Irán, ktorý odpovedal raketovými a dronovými údermi po celom regióne, pripomína AFP.
„Spojené štáty sa rapídne pohybujú cestou eskalácie napätia v regióne,“ vyhlásil Alí Abdolláhí, šéf centrálneho velenia iránskej armády.
„Každú krajinu, ktorá poslúži ako obranný štít pre zločinnú a agresívnu Ameriku, pohltia plamene vojny,“ uviedol vo vyhlásení, ktoré prečítali v štátnej televízii.
Tieto slová zazneli po tom, čo americký prezident Donald Trump zopakoval hrozby, že na Irán udrie „veľmi tvrdo“. Americké médiá informovali, že Trump zvažuje obnovenie masívnych útokov už počas tohto víkendu, a to vrátane cieľov energetickej infraštruktúry.
Irán a USA tento týždeň po dňoch pokoja v bojoch obnovili nočné prestrelky, hoci v noci z piatka na sobotu neboli hlásené žiadne údery.
Vojna na Blízkom východe vypukla 28. februára, keď Spojené štáty a Izrael spustili útoky na Irán, ktorý odpovedal raketovými a dronovými údermi po celom regióne, pripomína AFP.