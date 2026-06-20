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Iránska armáda opätovne uzavrela Hormuzský prieliv

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Týmto oznamujeme, že Hormuzský prieliv bude uzavretý pre lodnú dopravu, uviedlo velenie Chátam al-Anbijá vo vyhlásení.

Autor TASR
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Teherán 20. júna (TASR) - Iránske centrálne velenie Chátam al-Anbijá v sobotu oznámilo, že v reakcii na izraelské útoky v južnom Libanone opäť uzavrelo Hormuzský prieliv. Tieto útoky označilo za porušenie memoranda o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi, informuje TASR podľa agentúry AFP.

„Týmto oznamujeme, že Hormuzský prieliv bude uzavretý pre lodnú dopravu. Zdôrazňujeme, že tento prvý krok je reakciou na porušenie sľubu zo strany nepriateľa, a ak bude agresia pokračovať, budú naplánované a prijaté ďalšie kroky, aby bol nepriateľ donútený dodržiavať svoje záväzky,“ uviedlo velenie Chátam al-Anbijá vo vyhlásení, ktoré odvysielala štátna televízia.
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