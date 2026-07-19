< sekcia Zahraničie
Iránska armáda oznámila útoky na americké základne v Kuvajte
Cieľom úderov bolo podľa CENTCOM tiež ešte viac oslabiť schopnosť Iránu obmedzovať pohyb ropných tankerov cez Hormuzský prieliv.
Autor TASR
Teherán 19. júla (TASR) - Iránska armáda v nedeľu oznámila, že zaútočila bezpilotnými lietadlami na objekty amerických síl na dvoch vojenských základniach v Kuvajte v reakcii na útoky Spojených štátov na iránskom území. Armáda USA medzitým oznámila ukončenie ďalších nočných úderov na islamskú republiku. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Armáda Iránu vo vyhlásení podľa štátnej televízie uviedla, že uskutočnila „rozsiahle útoky kamikadze dronmi proti muničnému skladu ozbrojených síl USA na základni Camp Udairi“ a radarovým systémom na Leteckej základni Alího as-Sálima v Kuvajte.
Regionálne americké Centrálne velenie (CENTCOM) niekoľko hodín predtým oznámilo, že USA spustili nové letecké údery proti Iránu, aby „rýchlo potrestali“ jeho Revolučné gardy za útok v Jordánsku, pri ktorom v piatok zahynuli dvaja americkí vojaci.
Cieľom úderov bolo podľa CENTCOM tiež ešte viac oslabiť schopnosť Iránu obmedzovať pohyb ropných tankerov cez Hormuzský prieliv.
V nedeľu ráno velenie informovalo, že ukončilo ôsmu noc úderov proti Iránu, počas ktorej zasiahlo sledovacie systémy a objekty protivzdušnej obrany iránskej armády pri pobreží krajiny, ako aj jednotky Revolučných gárd, ktoré útočili na amerických vojakov v Jordánsku.
Iránske médiá počas noci informovali o útokoch neďaleko mesta Sírík pri Hormuzskom prielive, ako aj na lokalitu pri meste Hádžiábád v rovnakej provincii Hormozgán. V provinčnej metropole Bandar Abbás bolo podľa tlačovej agentúry IRNA bolo počuť výbuchy, pričom štátna televízia priniesla správu o útoku neďaleko ostrova Kešm v Hormuzskom prielive.
Armáda Iránu vo vyhlásení podľa štátnej televízie uviedla, že uskutočnila „rozsiahle útoky kamikadze dronmi proti muničnému skladu ozbrojených síl USA na základni Camp Udairi“ a radarovým systémom na Leteckej základni Alího as-Sálima v Kuvajte.
Regionálne americké Centrálne velenie (CENTCOM) niekoľko hodín predtým oznámilo, že USA spustili nové letecké údery proti Iránu, aby „rýchlo potrestali“ jeho Revolučné gardy za útok v Jordánsku, pri ktorom v piatok zahynuli dvaja americkí vojaci.
Cieľom úderov bolo podľa CENTCOM tiež ešte viac oslabiť schopnosť Iránu obmedzovať pohyb ropných tankerov cez Hormuzský prieliv.
V nedeľu ráno velenie informovalo, že ukončilo ôsmu noc úderov proti Iránu, počas ktorej zasiahlo sledovacie systémy a objekty protivzdušnej obrany iránskej armády pri pobreží krajiny, ako aj jednotky Revolučných gárd, ktoré útočili na amerických vojakov v Jordánsku.
Iránske médiá počas noci informovali o útokoch neďaleko mesta Sírík pri Hormuzskom prielive, ako aj na lokalitu pri meste Hádžiábád v rovnakej provincii Hormozgán. V provinčnej metropole Bandar Abbás bolo podľa tlačovej agentúry IRNA bolo počuť výbuchy, pričom štátna televízia priniesla správu o útoku neďaleko ostrova Kešm v Hormuzskom prielive.