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Iránska armáda oznámila útoky na americké základne v Kuvajte

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Cieľom úderov bolo podľa CENTCOM tiež ešte viac oslabiť schopnosť Iránu obmedzovať pohyb ropných tankerov cez Hormuzský prieliv.

Autor TASR
Teherán 19. júla (TASR) - Iránska armáda v nedeľu oznámila, že zaútočila bezpilotnými lietadlami na objekty amerických síl na dvoch vojenských základniach v Kuvajte v reakcii na útoky Spojených štátov na iránskom území. Armáda USA medzitým oznámila ukončenie ďalších nočných úderov na islamskú republiku. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Armáda Iránu vo vyhlásení podľa štátnej televízie uviedla, že uskutočnila „rozsiahle útoky kamikadze dronmi proti muničnému skladu ozbrojených síl USA na základni Camp Udairi“ a radarovým systémom na Leteckej základni Alího as-Sálima v Kuvajte.

Regionálne americké Centrálne velenie (CENTCOM) niekoľko hodín predtým oznámilo, že USA spustili nové letecké údery proti Iránu, aby „rýchlo potrestali“ jeho Revolučné gardy za útok v Jordánsku, pri ktorom v piatok zahynuli dvaja americkí vojaci.

Cieľom úderov bolo podľa CENTCOM tiež ešte viac oslabiť schopnosť Iránu obmedzovať pohyb ropných tankerov cez Hormuzský prieliv.

V nedeľu ráno velenie informovalo, že ukončilo ôsmu noc úderov proti Iránu, počas ktorej zasiahlo sledovacie systémy a objekty protivzdušnej obrany iránskej armády pri pobreží krajiny, ako aj jednotky Revolučných gárd, ktoré útočili na amerických vojakov v Jordánsku.

Iránske médiá počas noci informovali o útokoch neďaleko mesta Sírík pri Hormuzskom prielive, ako aj na lokalitu pri meste Hádžiábád v rovnakej provincii Hormozgán. V provinčnej metropole Bandar Abbás bolo podľa tlačovej agentúry IRNA bolo počuť výbuchy, pričom štátna televízia priniesla správu o útoku neďaleko ostrova Kešm v Hormuzskom prielive.
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