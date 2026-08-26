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Iránska armáda tvrdí, že obnovila poškodené zbraňové systémy

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Motocyklisti prechádzajú okolo billboardu, na ktorom je vyobrazený americký prezident Donald Trump pod vodou uprostred výbuchov, s nápisom „Veľké víťazstvo! Hormuzský prieliv“ v pondelok 24. augusta 2026 v Teheráne v Iráne. Foto: TASR/AP

Spojené štáty opakovane vyhlásili, že vo vojne s Iránom „rozložili“ jeho vojenské aj jadrové kapacity.

Autor TASR
Teherán 26. augusta (TASR) - Iránska armáda v stredu uviedla, že všetky jej zbraňové systémy, ktoré boli poškodené vo vojne na Blízkom východe, sú „obnovené“ a do krajiny doviezli nové. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Nové systémy sa dostali do armády prostredníctvom obranného priemyslu a niektoré boli dovezené zo zahraničia. Toto vybavenie zvýšilo naše bojové schopnosti,“ povedal hovorca armády Mohammad Akraminíja.

Armáda podľa neho prijala zásadné opatrenia v oblasti obnovy a opätovného nasadenie systémov, ktoré boli poškodené pri útokoch. Tvrdí, že Irán v súčasnosti zmenil svoju vojenskú doktrínu z obrannej na útočnú.

Preventívny útok, založený na medzinárodnom práve a Charte (OSN) je legitímnym krokom, samozrejme, ak je sprevádzaný zásadou primeranosti a nevyhnutnosti,“ dodal Akraminíja.

Spojené štáty opakovane vyhlásili, že vo vojne s Iránom „rozložili“ jeho vojenské aj jadrové kapacity. Podľa amerického ministra financií Scotta Bessenta USA zničili takmer 100 percent iránskych zbrojárskych závodov a „pochovali“ jadrový program Teheránu.

Washington v súčasnosti zvyšuje ekonomický tlak na Irán. Bessent v pondelok predstavil nové sankcie voči islamskej republike, cieľom ktorých je podľa neho zablokovať všetky potenciálne zdroje iránskych príjmov.
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