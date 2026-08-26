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Iránska armáda tvrdí, že obnovila poškodené zbraňové systémy
Spojené štáty opakovane vyhlásili, že vo vojne s Iránom „rozložili“ jeho vojenské aj jadrové kapacity.
Autor TASR
Teherán 26. augusta (TASR) - Iránska armáda v stredu uviedla, že všetky jej zbraňové systémy, ktoré boli poškodené vo vojne na Blízkom východe, sú „obnovené“ a do krajiny doviezli nové. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nové systémy sa dostali do armády prostredníctvom obranného priemyslu a niektoré boli dovezené zo zahraničia. Toto vybavenie zvýšilo naše bojové schopnosti,“ povedal hovorca armády Mohammad Akraminíja.
Armáda podľa neho prijala zásadné opatrenia v oblasti obnovy a opätovného nasadenie systémov, ktoré boli poškodené pri útokoch. Tvrdí, že Irán v súčasnosti zmenil svoju vojenskú doktrínu z obrannej na útočnú.
„Preventívny útok, založený na medzinárodnom práve a Charte (OSN) je legitímnym krokom, samozrejme, ak je sprevádzaný zásadou primeranosti a nevyhnutnosti,“ dodal Akraminíja.
Spojené štáty opakovane vyhlásili, že vo vojne s Iránom „rozložili“ jeho vojenské aj jadrové kapacity. Podľa amerického ministra financií Scotta Bessenta USA zničili takmer 100 percent iránskych zbrojárskych závodov a „pochovali“ jadrový program Teheránu.
Washington v súčasnosti zvyšuje ekonomický tlak na Irán. Bessent v pondelok predstavil nové sankcie voči islamskej republike, cieľom ktorých je podľa neho zablokovať všetky potenciálne zdroje iránskych príjmov.
„Nové systémy sa dostali do armády prostredníctvom obranného priemyslu a niektoré boli dovezené zo zahraničia. Toto vybavenie zvýšilo naše bojové schopnosti,“ povedal hovorca armády Mohammad Akraminíja.
Armáda podľa neho prijala zásadné opatrenia v oblasti obnovy a opätovného nasadenie systémov, ktoré boli poškodené pri útokoch. Tvrdí, že Irán v súčasnosti zmenil svoju vojenskú doktrínu z obrannej na útočnú.
„Preventívny útok, založený na medzinárodnom práve a Charte (OSN) je legitímnym krokom, samozrejme, ak je sprevádzaný zásadou primeranosti a nevyhnutnosti,“ dodal Akraminíja.
Spojené štáty opakovane vyhlásili, že vo vojne s Iránom „rozložili“ jeho vojenské aj jadrové kapacity. Podľa amerického ministra financií Scotta Bessenta USA zničili takmer 100 percent iránskych zbrojárskych závodov a „pochovali“ jadrový program Teheránu.
Washington v súčasnosti zvyšuje ekonomický tlak na Irán. Bessent v pondelok predstavil nové sankcie voči islamskej republike, cieľom ktorých je podľa neho zablokovať všetky potenciálne zdroje iránskych príjmov.