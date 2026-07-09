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Iránska armáda tvrdí, že útočila na ciele v Kuvajte, Katare a Bahrajne
Iránska agentúra IRNA informovala o troch mŕtvych a viacerých zranených po amerických útokoch na oblasť v blízkosti mesta Ahváz v provincii Chúzistán na západe krajiny.
Autor TASR
Teherán 9. júla (TASR) - Iránska armáda vo štvrtok uviedla, že v reakcii na americké údery útočila kamikadze dronmi na ciele v Kuvajte, Katare a Bahrajne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Armáda tvrdí, že cielila na protiraketový systém Patriot v Kuvajte, systém včasného varovania v Katare a palivové nádrže v Bahrajne pomocou „veľkého počtu rôznych typov armádnych kamikadze dronov“.
„Iránske ozbrojené sily za žiadnych okolností nedovolia naplnenie cieľov a túžob hlúpeho prezidenta Spojených štátov a budú brániť vznešené ideály islamskej revolúcie až do konečného víťazstva,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Americká armáda vo štvrtok oznámila, že jej jednotky „uskutočnili ďalšiu sériu útokov proti islamskej republike s cieľom ešte viac oslabiť schopnosť Iránu útočiť na komerčnú lodnú dopravu a nevinných civilných námorníkov v Hormuzskom prielive“.
Iránska agentúra IRNA informovala o troch mŕtvych a viacerých zranených po amerických útokoch na oblasť v blízkosti mesta Ahváz v provincii Chúzistán na západe krajiny.
Prezident USA Donald Trump vracajúci sa do vlasti zo summitu NATO v Turecku na palube špeciálu Air Force One novinárom povedal, že mu telefonovalo iránske vedenie a naznačilo mu, že by chceli uzavrieť dohodu. „Volali pred chvíľou. Veľmi chcú uzavrieť dohodu,“ povedal novinárom. Útoky označil za „odplatu“.
Iránska štátna televízia po „zločineckom útoku americko-izraelského nepriateľa“ oznámila, že železničná doprava medzi Teheránom a Mašhadom bola pozastavená. Práve v Mašhade majú vo štvrtok pochovať najvyššieho vodcu Iránu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý zahynul 28. februára vo veku 86 rokov počas prvého dňa izraelsko-americkej akcie pri leteckom útoku na jeho rezidenciu v centre Teheránu.
Armáda tvrdí, že cielila na protiraketový systém Patriot v Kuvajte, systém včasného varovania v Katare a palivové nádrže v Bahrajne pomocou „veľkého počtu rôznych typov armádnych kamikadze dronov“.
„Iránske ozbrojené sily za žiadnych okolností nedovolia naplnenie cieľov a túžob hlúpeho prezidenta Spojených štátov a budú brániť vznešené ideály islamskej revolúcie až do konečného víťazstva,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Americká armáda vo štvrtok oznámila, že jej jednotky „uskutočnili ďalšiu sériu útokov proti islamskej republike s cieľom ešte viac oslabiť schopnosť Iránu útočiť na komerčnú lodnú dopravu a nevinných civilných námorníkov v Hormuzskom prielive“.
Iránska agentúra IRNA informovala o troch mŕtvych a viacerých zranených po amerických útokoch na oblasť v blízkosti mesta Ahváz v provincii Chúzistán na západe krajiny.
Prezident USA Donald Trump vracajúci sa do vlasti zo summitu NATO v Turecku na palube špeciálu Air Force One novinárom povedal, že mu telefonovalo iránske vedenie a naznačilo mu, že by chceli uzavrieť dohodu. „Volali pred chvíľou. Veľmi chcú uzavrieť dohodu,“ povedal novinárom. Útoky označil za „odplatu“.
Iránska štátna televízia po „zločineckom útoku americko-izraelského nepriateľa“ oznámila, že železničná doprava medzi Teheránom a Mašhadom bola pozastavená. Práve v Mašhade majú vo štvrtok pochovať najvyššieho vodcu Iránu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý zahynul 28. februára vo veku 86 rokov počas prvého dňa izraelsko-americkej akcie pri leteckom útoku na jeho rezidenciu v centre Teheránu.