Iránska armáda tvrdí, že zaútočila na izraelské základne a Šin Bet
Irán podniká odvetné útoky na Izrael a krajiny na Blízkom východe od 28. februára, keď Spojené štáty a Izrael zaútočili na islamskú republiku.
Autor TASR
Tel Aviv 12. marca (TASR) - Z Jeruzalema vo štvrtok hlásili výbuchy po tom, čo izraelská armáda oznámila, že Irán vypálil rakety smerom na Izrael. Iránska armáda tvrdí, že svoje údery zamerala na izraelské letecké základne a centrálu tajnej služby Šin Bet. Drony poškodili aj letisko v Kuvajte, píše TASR podľa správ agentúry AFP a stanice al-Džazíra.
„Pred malou chvíľou izraelské ozbrojené zložky identifikovali rakety vypálené z Iránu smerom na územie Izraelského štátu. Obranné systému pracujú na zachytení hrozby,“ uviedli ozbrojené sily na platforme Telegram.
Armáda islamskej republiky vo svojom vyjadrení, ktoré zverejnila iránska televízia, oznámila, že s dronmi zaútočila na izraelské letecké základne Palmachim a Ovda ako aj na sídlo tajnej služby Šin Bet.
Irán podniká odvetné útoky na Izrael a krajiny na Blízkom východe od 28. februára, keď Spojené štáty a Izrael zaútočili na islamskú republiku.
Izraelské ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že za uplynulých 24 hodín previezli do nemocníc 179 ľudí, ktorí utrpeli zranenia vo vojne s Iránom. Sú medzi nimi vojaci aj civilisti, informuje spravodajský portál The Times of Israel (TOI).
Rezort neuviedol, čo spôsobilo zranenia týmto ľuďom, podľa TOI sa predpokladá, že väčšina z nich ich utrpela pri snahe dostať sa do úkrytov.
Od začiatku vojny s Iránom prijali v izraelských nemocniciach 2745 ľudí, pričom 85 je naďalej hospitalizovaných a z toho 11 je vo vážnom stave.
Explózie v 13. deň vojny na Blízkom východe hlásili aj z centra Dubaja. Tamojší predstavitelia informovali o „malom dronovom incidente“. Nikto pri ňom neutrpel zranenia.
Saudskoarabské ministerstvo obrany oznámilo, že v krajine zachytili a zničili dva bezpilotné stroje smerujúce k ropnému poľu Šajba na juhovýchode krajiny. Ešte predtým zostrelili dva drony, pričom jeden letel k zahraničným veľvyslanectvám a druhý na východe Saudskej Arábie.
Niekoľko dronov zachytil aj Kuvajt. Tamojšie médiá informovali o požiari v obytnej budove, pri ktorom utrpeli zranenia dve osoby. Orgány civilného letectva uviedli, že stroje zasiahli kuvajtské medzinárodné letisko. Pri útoku došlo k materiálnym škodám.
Úrady v Bahrajne po iránskom útoku na severovýchode krajiny vyzvali ľudí, aby zostali doma.
Izrael medzičasom pokračuje v útokoch na Libanon. Armáda tvrdí, že počas 30 minút zasiahla desať veliteľstiev proiránskeho militantného hnutia Hizballáh v libanonskej metropole Bejrút. Pri útokoch podľa libanonského ministerstva zdravotníctva zahynulo sedem ľudí a 21 utrpelo zranenia.
Z Iránu hlásia po izraelskom útoku dronom jedného mŕtveho a niekoľko zranených.
