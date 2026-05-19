Iránska armáda varovala, že otvorí nové fronty, ak USA obnovia útoky

Ilustračná fotka. Foto: TASR/AP

Hovorca armády sa tak vyjadril po tom, ako americký prezident Donald Trump povedal, že USA odložili útok na islamskú republiku plánovaný na utorok.

Autor TASR
Teherán 19. mája (TASR) - Iránska armáda v utorok pohrozila „otvorením nových frontov“ proti Spojeným štátom v prípade, že obnovia svoje útoky. Hovorca armády sa tak vyjadril po tom, ako americký prezident Donald Trump povedal, že USA odložili útok na islamskú republiku plánovaný na utorok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Ak bude nepriateľ natoľko nerozumný, že opäť padne do sionistickej pasce a spustí novú agresiu proti nášmu milovanému Iránu, otvoríme proti nemu nové fronty, s novým vybavením a novými metódami,“ podľa iránskej agentúry ISNA to povedal hovorca armády.

Americký prezident v pondelok vyhlásil, že USA na žiadosť Kataru, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov odložili plánovaný útok na Irán. Trump tým podľa svojich slov chce dať priestor na „vážne rokovania“.

Hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí v utorok povedal, že Pakistanom sprostredkované rokovania medzi USA a Iránom si vyžadujú viac času na dosiahnutie dohody.

„Podporujeme diplomatické úsilie Pakistanu, ktorý preukázal serióznosť pri spájaní strán a hľadaní riešenia, a veríme, že si to vyžaduje viac času,“ uviedol hovorca na tlačovej konferencii.

„Chceme ochrániť ľudí v regióne pred tým, aby boli v podstate hlavnými porazenými eskalácie,“ dodal.
