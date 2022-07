Iránska armáda varuje USA a Izrael pred vyhrážkami o použití sily

Teherán 15. júla (TASR) - Iránska armáda varovala v piatok Spojené štáty a Izrael, aby sa nevyhrážali Iránu silou. Šéf Bieleho domu totiž nedávno uviedol, že USA by v krajnom prípade použili aj silu, aby Teheránu zabránili získať jadrové zbrane. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Američania a sionisti (Izraelčania) veľmi dobre poznajú cenu za použitie frázy 'sila proti Iránu'," citovali iránske médiá slová hovorcu iránskej armády Abúlfazla Šekárčího.



Izraelská televízia sa tento týždeň spýtala Bidena, ktorý je v súčasnosti na turné po krajinách Blízkeho východu, či jeho vyhlásenia o tom, že zabráni Iránu získať jadrové zbrane, možno chápať aj tak, že by proti Iránu použil silu. "Ak by to bola posledné možnosť, tak áno," odpovedal najvyšší americký predstaviteľ.



Biden vo štvrtok počas návštevy Izraela podpísal s tamojším premiérom Jairom Lapidom spoločnú bezpečnostnú deklaráciu, v ktorej sa USA zaviazali, že nedovolia Iránu nadobudnúť jadrové zbrane.



Irán pritom popiera, že cieľom jeho jadrového programu je získať jadrové zbrane, a trvá na tom, že tento program má výlučne mierové účely.



Teherán v roku 2015 tiež uzavrel dohodu s piatimi svetovými mocnosťami, na základe ktorej bol obmedzený iránsky program na obohacovanie uránu a pre Irán sa tak stalo zložitejšie vyvinúť jadrovú zbraň. Výmenou za to boli stiahnuté medzinárodné sankcie uvalené predtým na Irán.



Bývalý americký prezident Donald Trump však v roku 2018 od tejto zmluvy odstúpil a znovu na Irán uvalil tvrdé sankcie, čo viedlo k tomu, že dohodu začala porušovať i Teherán.



Diplomatické snahy zamerané na obnovenie tejto dohody zatiaľ zlyhávajú.