Iránska armáda zosmiešňuje Trumpovo tvrdenie o rokovaniach
Hovorca iránskej armády zosmiešnil snahy Spojených štátov o dohodu o prímerí a spochybnil, či má 15-bodový plán navrhnutý Washingtonom šancu na úspech.
Teherán 25. marca (TASR) - Spojené štáty rokujú samy so sebou, uviedol v stredu podľa iránskych štátnych médií hovorca armády Ebráhím Zolfagárí, v reakcii na slová prezidenta USA Donalda Trumpa. Táto uštipačná poznámka prišla po tom, čo Trump povedal, že Teherán chce uzavrieť dohodu na ukončenie vojny na Blízkom východe, uvádza agentúra AP, píše TASR.
Hovorca iránskej armády zosmiešnil snahy Spojených štátov o dohodu o prímerí a spochybnil, či má 15-bodový plán navrhnutý Washingtonom šancu na úspech. Trump uviedol, že americkí predstavitelia o tomto pláne s Teheránom rokujú, no Zolfagárí vo vyhlásení odvysielanom v štátnej televízii naznačil, že žiadne rokovania nie sú. „Dospeli vaše vnútorné konflikty do bodu, keď rokujete sami so sebou?“ povedal.
„Naše prvé aj posledné slovo je od začiatku rovnaké a také aj zostane: Niekto ako my sa nikdy nedohodne s niekým ako vy,“ uviedol Zolfagárí. „Ani teraz, ani nikdy,“ dodal.
Iránskym predstaviteľom bol doručený 15-bodový plán sprostredkovateľmi z Pakistanu, ktorí podľa zdroja – rozprávajúceho pod podmienkou anonymity – ponúkli obnovenie rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom. Informoval o tom denník The New York Times.
„Rokovania v súčasnosti prebiehajú,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome. Do rozhovorov sú podľa neho zapojení aj viceprezident J. D. Vance a minister zahraničných vecí Marco Rubio, no stále nepotvrdil, s akými iránskymi predstaviteľmi komunikujú.
Pentagón zároveň pripravuje nasadenie dvoch jednotiek námornej pechoty, čo prinesie do regiónu tisíce ďalších vojakov. Podľa zdroja ide o krok, ktorým si Trump zabezpečuje „maximálnu flexibilitu“ pre ďalšie rozhodnutia.
Izraelskí lídri, ktorí presadzujú, aby USA pokračovali vo vojne proti Iránu, boli podľa zdroja denníka predložením plánu na prímerie prekvapení.
S rastúcimi cenami ropy a následnými výdavkami spotrebiteľov odoláva Trump doma čoraz väčšiemu tlaku na ukončenie vojny, píše AP. Blokovanie Hormuzského prielivu Teheránom narušilo medzinárodnú lodnú dopravu, prudko zvýšilo ceny palív a ohrozilo svetovú ekonomiku.
„Strategická sila, o ktorej ste kedysi hovorili, sa zmenila na strategické zlyhanie,“ reagoval Zolfagárí. „Ten, kto sa označuje za globálnu superveľmoc, by sa z tohto chaosu už dostal, keby mohol,“ dodal hovorca iránskej armády.
Hovorca iránskej armády zosmiešnil snahy Spojených štátov o dohodu o prímerí a spochybnil, či má 15-bodový plán navrhnutý Washingtonom šancu na úspech. Trump uviedol, že americkí predstavitelia o tomto pláne s Teheránom rokujú, no Zolfagárí vo vyhlásení odvysielanom v štátnej televízii naznačil, že žiadne rokovania nie sú. „Dospeli vaše vnútorné konflikty do bodu, keď rokujete sami so sebou?“ povedal.
„Naše prvé aj posledné slovo je od začiatku rovnaké a také aj zostane: Niekto ako my sa nikdy nedohodne s niekým ako vy,“ uviedol Zolfagárí. „Ani teraz, ani nikdy,“ dodal.
Iránskym predstaviteľom bol doručený 15-bodový plán sprostredkovateľmi z Pakistanu, ktorí podľa zdroja – rozprávajúceho pod podmienkou anonymity – ponúkli obnovenie rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom. Informoval o tom denník The New York Times.
„Rokovania v súčasnosti prebiehajú,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome. Do rozhovorov sú podľa neho zapojení aj viceprezident J. D. Vance a minister zahraničných vecí Marco Rubio, no stále nepotvrdil, s akými iránskymi predstaviteľmi komunikujú.
Pentagón zároveň pripravuje nasadenie dvoch jednotiek námornej pechoty, čo prinesie do regiónu tisíce ďalších vojakov. Podľa zdroja ide o krok, ktorým si Trump zabezpečuje „maximálnu flexibilitu“ pre ďalšie rozhodnutia.
Izraelskí lídri, ktorí presadzujú, aby USA pokračovali vo vojne proti Iránu, boli podľa zdroja denníka predložením plánu na prímerie prekvapení.
S rastúcimi cenami ropy a následnými výdavkami spotrebiteľov odoláva Trump doma čoraz väčšiemu tlaku na ukončenie vojny, píše AP. Blokovanie Hormuzského prielivu Teheránom narušilo medzinárodnú lodnú dopravu, prudko zvýšilo ceny palív a ohrozilo svetovú ekonomiku.
„Strategická sila, o ktorej ste kedysi hovorili, sa zmenila na strategické zlyhanie,“ reagoval Zolfagárí. „Ten, kto sa označuje za globálnu superveľmoc, by sa z tohto chaosu už dostal, keby mohol,“ dodal hovorca iránskej armády.