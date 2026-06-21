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Viceprezident Vance pricestoval do Švajčiarska na rokovania s Iránom

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Na snímke americký viceprezident J.D. Vance. Foto: TASR/AP

Súčasťou americkej delegácie sú aj osobitný vyslanec USA Steve Witkoff a poradca a zať amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner, ktorí do Švajčiarska pricestovali už skôr.

Autor TASR
,aktualizované 
Bürgenstock 21. júna (TASR) - Americký viceprezident J.D. Vance pricestoval v nedeľu do Švajčiarska na rokovania o implementácii memoranda o porozumení s Iránom, ktoré má viesť k ukončeniu vojny na Blízkom východe.

Vance dorazil na leteckú základňu Emmen o 5.59 h SELČ, potvrdil jeho hovorca. Vance ešte pred odletom z Andrewsovej základne v štáte Maryland uviedol, že diskusie vo švajčiarskom horskom stredisku Bürgenstock sa majú sústrediť najmä na iránsky jadrový program a upevnenie prímeria v Libanone.

Zároveň vyjadril nádej, že v oboch témach sa podarí dosiahnuť pokrok. Dodal, že k rokovaniam sa môže pripojiť iba na jeden alebo dva dni.

Súčasťou americkej delegácie sú aj osobitný vyslanec USA Steve Witkoff a poradca a zať amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner, ktorí do Švajčiarska pricestovali už skôr. Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí ešte v sobotu večer informovalo, že do krajiny dorazila aj iránska delegácia, ktorú vedú minister zahraničných vecí Abbás Arákčí a predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf.


Iránska delegácia dorazila do Švajčiarska, Vance je na ceste


Washington/Ženeva 21. júna (TASR) — Americký viceprezident J. D. Vance v sobotu odletel do Švajčiarska na prvé kolo rokovaní s Iránom o implementácii memoranda o porozumení, ktoré má ukončiť vojenský konflikt oboch krajín. Ako uviedol pred odletom z Andrewsovej základne v štáte Maryland, diskusie v horskom stredisku Bürgenstock sa majú sústrediť najmä na iránsky jadrový program a upevnenie prímeria v Libanone. Informovala o tom agentúra AFP.

To sú dve dôležité veci, na ktoré sa podľa mňa musíme zamerať,“ povedal Vance novinárom. Zároveň vyjadril nádej, že v oboch témach sa podarí dosiahnuť pokrok. Dodal, že k rokovaniam sa môže pripojiť iba na jeden alebo dva dni.

Napriek vzájomnému obviňovaniu z porušovania prímeria medzi Izraelom a Hizballáhom v Libanone Vance tvrdí, že tamojšia situácia sa „v skutočnosti zlepšuje“, no bude ju potrebné „neustále manažovať“, aby sa zabránilo eskalácii.

Veľkým problémom je, že niekto strieľa a potom na to niekto zareaguje. Je to začarovaný kruh: Treba to zastaviť na dostatočne dlho, aby sa udržalo prímerie,“ konštatoval Vance.
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