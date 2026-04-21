< sekcia Zahraničie
Iránska delegácia ešte neodcestovala do Islamabadu na rokovania s USA
Delegácie oboch krajín sa v Islamabade stretli prvýkrát 11. apríla.
Autor TASR
Teherán/Islamabad 21. apríla (TASR) – Iránska delegácia zatiaľ neodcestovala do Pakistanu na mierové rokovania so Spojenými štátmi. Informovala o tom v utorok iránska štátna televízia IRIB, čím poprela správy zahraničných médií, podľa ktorých iránski vyjednávači už smerujú do Islamabadu a boli stanovené termíny rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom, píše TASR.
Podľa agentúry Reuters IRIB dodala, že iránski predstavitelia od nedele opakovane zdôrazňujú, že Teherán neakceptuje rokovania pod tlakom a že jeho účasť na rozhovoroch bude závisieť od zmeny postoja Spojených štátov.
Agentúra Reuters medzičasom uviedla, že ďalšie kolo rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom je „naplánované na zajtra (stredu)“. S odvolaním sa na nemenovaný pakistanský zdroj Reuters dodal, že existuje snaha o obnovenie rokovaní a „veci sa posúvajú dopredu“.
Zdroj zároveň uviedol, že v prípade podpisovania dohody by sa na rokovaniach mohol osobne alebo virtuálne zúčastniť aj americký prezident Donald Trump.
Aj napriek neistote, či sa vôbec uskutočnia, Pakistan sa na mierové rokovania medzi USA a Iránom pripravuje. V utorok nasadil na hliadkovanie do ulíc Islamabadu takmer 20.000 príslušníkov bezpečnostných zložiek.
Delegácie oboch krajín sa v Islamabade stretli prvýkrát 11. apríla. Iránsky tím vedený predsedom parlamentu Mohammadom Bákerom Kálíbáfom a americká delegácia na čele s viceprezidentom J. D. Vanceom absolvovali niekoľko kôl rokovaní. Obe strany však následne uviedli, že sa im pre viaceré rozpory nepodarilo dosiahnuť dohodu na dlhodobom urovnaní konfliktu.
Podľa agentúry Reuters IRIB dodala, že iránski predstavitelia od nedele opakovane zdôrazňujú, že Teherán neakceptuje rokovania pod tlakom a že jeho účasť na rozhovoroch bude závisieť od zmeny postoja Spojených štátov.
Agentúra Reuters medzičasom uviedla, že ďalšie kolo rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom je „naplánované na zajtra (stredu)“. S odvolaním sa na nemenovaný pakistanský zdroj Reuters dodal, že existuje snaha o obnovenie rokovaní a „veci sa posúvajú dopredu“.
Zdroj zároveň uviedol, že v prípade podpisovania dohody by sa na rokovaniach mohol osobne alebo virtuálne zúčastniť aj americký prezident Donald Trump.
Aj napriek neistote, či sa vôbec uskutočnia, Pakistan sa na mierové rokovania medzi USA a Iránom pripravuje. V utorok nasadil na hliadkovanie do ulíc Islamabadu takmer 20.000 príslušníkov bezpečnostných zložiek.
Delegácie oboch krajín sa v Islamabade stretli prvýkrát 11. apríla. Iránsky tím vedený predsedom parlamentu Mohammadom Bákerom Kálíbáfom a americká delegácia na čele s viceprezidentom J. D. Vanceom absolvovali niekoľko kôl rokovaní. Obe strany však následne uviedli, že sa im pre viaceré rozpory nepodarilo dosiahnuť dohodu na dlhodobom urovnaní konfliktu.