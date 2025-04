Iránska delegácia odcestovala na rozhovory o jadrovom programe

Teherán 12. apríla (TASR) - Iránska delegácia odcestovala v sobotu ráno z hlavného mesta do Ománu na plánované rozhovory so Spojenými štátmi o jadrovom programe Teheránu, oznámili tamojšie médiá.



„Iránska delegácia na čele s ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím odcestovala do Maskatu, miesta konania iránsko-amerických rokovaní,“ napísala oficiálna tlačová agentúra IRNA, informuje TASR.



Irán ešte v piatok uviedol, že napriek rastúcemu tlaku zo strany Washingtonu dáva diplomacii „skutočnú šancu“. Amerika by podľa Teheránu mala oceniť toto rozhodnutie, ktoré „bolo učinené napriek jej nepriateľskej rétorike,“ uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí.



Americký prezident Donald Trump odkázal Iránu, že pri snahách zabrániť mu vo vývoji jadrových zbraní sú v prípade neúspechu diplomacie otvorené všetky možnosti. Konečným cieľom Trumpa je zaistiť, že Teherán nikdy nezíska jadrové zbrane, americký prezident však verí v diplomaciu, povedala pred rozhovormi hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.



„Chcem, aby bol Irán úžasnou, skvelou a šťastnou krajinou. Ale nemôže mať jadrovú zbraň,“ vyhlásil Trump niekoľko hodín pred začiatkom stretnutia.



Delegáciu Spojených štátov bude na stretnutí v ománskom hlavnom meste Maskat viesť osobitný vyslanec Steve Witkoff a tím Iránu zas šéf diplomacie Abbás Arákčí. Podľa iránskych štátnych médií bude sprostredkovateľom rozhovorov ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Búsaídí.



Trump vo februári znovu ohlásil politiku "maximálneho tlaku“ na Irán, ktorá zahŕňa úsilie úplne zastaviť vývoz ropy z islamskej republiky. Šéf Bieleho domu tento týždeň vyhlásil, že ak nebudú rozhovory úspešné, Irán bude „vo veľkom nebezpečenstve“. V posledných týždňoch krajine dokonca viackrát pohrozil bombardovaním. Irán označil rozhovory s Washingtonom za poslednú šancu na mierové riešenie obáv Západu z iránskeho jadrového programu.