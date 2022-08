Iránska delegácia odcestuje na rokovania o obnovení jadrovej dohody

Teherán 3. augusta (TASR) - Iránska delegácia v stredu odcestuje do Viedne, aby pokračovala v rokovaniach o obnovení iránskej jadrovej dohody, ktoré boli prerušené v marci. Vo vyhlásení to uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Náser Kanání, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"V rámci politiky rušenia krutých sankcií voči našej krajine odletí do Viedne o niekoľko hodín iránsky vyjednávací tím vedený Alím Bagherím, hlavným vyjednávačom Iránu," povedal Kanání.



Rokovania o obnovení jadrovej dohody z roku 2015 začali vlani, no od marca tohto roku boli prerušené pre nezhody medzi Iránom a Spojenými štátmi. Na konci júna sa v Katare uskutočnili nepriame rozhovory medzi Teheránom a Washingtonom, ktoré sprostredkovala EÚ, no skončili sa bez výsledku.



Šéf európskej diplomacie Josep Borrell minulý týždeň predložil nový návrh na obnovenie jadrovej dohody. Varoval, že ak ho všetky zapojené štáty neprijmú, "riskujú nebezpečnú jadrovú krízu".



Irán po preskúmaní textu vyjadril "optimizmus", že rokovania budú pokračovať. "V tomto kole rokovaní, ktoré budú prebiehať rovnako ako doteraz v koordinácii s EÚ, sa uskutočnia diskusie o návrhoch, ktoré strany predložili, vrátane tých, ktoré predložil Irán tento týždeň," povedal Kanání.



Do Viedne v stredu odcestoval aj vyjednávač Európskej únie Enrique Mora, uviedol to v príspevku na sociálnej sieti Twitter.