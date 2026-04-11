Sobota 11. apríl 2026
Iránska delegácia pricestovala do Pakistanu na rokovania s USA

Pakistanskí policajti sa rozmiestňujú na hliadkovanie na uzatvorenom kontrolnom stanovisku neďaleko miesta, kde sa uskutočnia rokovania Iránu so Spojenými štátmi v Islamabade v piatok 10. apríla 2026. Iránska delegácia vo štvrtok pricestovala do Pakistanu, kde sa uskutočnia rokovania so Spojenými štátmi, uviedol iránsky veľvyslanec v Pakistane Rezá Amírí Moghadam v príspevku na sieti X, ktorý podľa stanice al-Džazíra neskôr zmazal. Tieto rozhovory sprostredkované Islamabadom sa budú konať po tom, čo Irán, USA a ich spojenci súhlasili s dvojtýždňovým prímerím, informuje TASR. Foto: TASR/AP

Islamabad 10. apríla (TASR) - Iránska delegácia, ktorú vedie predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf, pricestovala v piatok v noci do Pakistanu na rokovania so Spojenými štátmi, informuje TASR podľa správ agentúr AP, AFP a DPA, ktoré sa odvolávajú na informáciu zverejnenú iránskou štátnou televíziou.

Okrem predsedu parlamentu je súčasťou iránskej delegácie aj šéf diplomacie Abbás Arákčí, tajomník Rady pre obranu Alí Akbar Ahmadiján a guvernér centrálnej banky Abdolnásir Hemmatí.

Rokovania, sprostredkované Pakistanom, sa majú začať v sobotu a ich cieľom je dosiahnuť trvalé urovnanie šesť týždňov trvajúceho konfliktu. Delegáciu Spojených štátov povedie viceprezident J. D. Vance.

Kálíbáf skôr v piatok vyhlásil, že Irán podmieňuje začatie rokovaní s USA prímerím v Libanone a uvoľnením svojho zablokovaného majetku.

Od oznámenia prímeria v stredu Irán trvá na tom, že zahŕňa aj Libanon, kde vedie Izrael vojnu proti militantom hnutia Hizballáh, spojenca Teheránu. Biely dom to poprel a Vance to v stredu označil za „nedorozumenie“. Nebolo bezprostredne známe, či boli tieto požiadavky medzitým splnené alebo či Washington poskytol nejaké záruky v tomto smere.

Odblokovanie iránskych aktív dosiaľ nebolo verejne stanovené ako podmienka na rokovania, hoci medzi desiatimi požiadavkami Teheránu figuruje úplne zrušenie sankcií.
VIDEO: Tomáš: O prídavok na dieťa by mal rodič prísť pri záškoláctve

V Pezinku cez víkend zaznejú bicie, divákov priláka aj Martin Valihora

Slnko v sieti: Najlepším filmom je Otec, najdekorovanejšia Potopa

Stav ohrozenia v ústave možno nebude