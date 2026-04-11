Iránska delegácia pricestovala do Pakistanu na rokovania s USA
Autor TASR
Islamabad 10. apríla (TASR) - Iránska delegácia, ktorú vedie predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf, pricestovala v piatok v noci do Pakistanu na rokovania so Spojenými štátmi, informuje TASR podľa správ agentúr AP, AFP a DPA, ktoré sa odvolávajú na informáciu zverejnenú iránskou štátnou televíziou.
Okrem predsedu parlamentu je súčasťou iránskej delegácie aj šéf diplomacie Abbás Arákčí, tajomník Rady pre obranu Alí Akbar Ahmadiján a guvernér centrálnej banky Abdolnásir Hemmatí.
Rokovania, sprostredkované Pakistanom, sa majú začať v sobotu a ich cieľom je dosiahnuť trvalé urovnanie šesť týždňov trvajúceho konfliktu. Delegáciu Spojených štátov povedie viceprezident J. D. Vance.
Kálíbáf skôr v piatok vyhlásil, že Irán podmieňuje začatie rokovaní s USA prímerím v Libanone a uvoľnením svojho zablokovaného majetku.
Od oznámenia prímeria v stredu Irán trvá na tom, že zahŕňa aj Libanon, kde vedie Izrael vojnu proti militantom hnutia Hizballáh, spojenca Teheránu. Biely dom to poprel a Vance to v stredu označil za „nedorozumenie“. Nebolo bezprostredne známe, či boli tieto požiadavky medzitým splnené alebo či Washington poskytol nejaké záruky v tomto smere.
Odblokovanie iránskych aktív dosiaľ nebolo verejne stanovené ako podmienka na rokovania, hoci medzi desiatimi požiadavkami Teheránu figuruje úplne zrušenie sankcií.
