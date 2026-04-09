Iránska delegácia pricestuje do Islamabadu na rokovania s USA
Autor TASR
Islamabad 9. apríla (TASR) - Iránska delegácia vo štvrtok pricestuje do Pakistanu, kde sa uskutočnia rokovania so Spojenými štátmi, uviedol iránsky veľvyslanec v Pakistane Rezá Amírí Moghadam v príspevku na sieti X, ktorý podľa stanice al-Džazíra neskôr zmazal. Tieto rozhovory sprostredkované Islamabadom sa budú konať po tom, čo Irán, USA a ich spojenci súhlasili s dvojtýždňovým prímerím, informuje TASR.
„Napriek skepticizmu iránskej verejnej mienky v dôsledku opakovaných porušení prímeria zo strany izraelského režimu s cieľom sabotovať diplomatickú iniciatívu, na pozvanie (pakistanského) premiéra Šáhbáza Šarífa dnes iránska delegácia pricestuje do Islamabadu na vážne rozhovory založené na desiatich bodoch navrhnutých Iránom,“ uviedol Moghadam v príspevku na sieti X. Odkazoval pritom na 10-bodový návrh Iránu, ktorý podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa môže slúžiť ako funkčný základ pre ďalšie rokovania.
Pakistan je od začiatku vojny na Blízkom východe sprostredkovateľom medzi Washingtonom a Teheránom a v súčasnosti sa pripravuje na rokovania medzi americkými a iránskymi zástupcami.
Biely dom v stredu oznámil, že americkú delegáciu na týchto rokovaniach povedie viceprezident J. D. Vance. Podľa Bieleho domu sa prvé kolo rokovaní uskutoční v sobotu, hoci pakistanský premiér predtým vyhlásil, že rozhovory sa v Islamabade uskutočnia v piatok.
Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v stredu večer upozornil, že pred rokovaniami s USA došlo k porušeniu troch kľúčových bodov 10-bodového návrhu prímeria. Za takýchto okolností podľa neho nie je prímerie ani vedenie rokovaní rozumné. Porušením jedného kľúčového bodu je eskalácia konfliktu v Libanone, kde Izrael v stredu podnikol rozsiahle útoky. Podľa izraelských predstaviteľov sa spomínané prímerie nevzťahuje na Libanon.
AFP informuje, že úrady v Islamabade v stredu vyhlásili na najbližšie dni miestne voľno, pričom neuviedli konkrétny dôvod. Takéto voľno alebo obmedzenia v krajine vyhlásia často z bezpečnostných dôvodov pred významnými diplomatickými podujatiami v regióne. V hlavnom meste Pakistanu budú otvorené úrady poskytujúce nevyhnutné služby vrátane polície a nemocníc.
