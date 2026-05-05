Iránska nobelistka Mohammadíová má byť medzi životom a smrťou
Člen organizácie Reportéri bez hraníc (RSF), ktorá je súčasťou jej podporného výboru, povedal, že po prvý raz „existuje riziko smrti“ laureátky.
Autor TASR
Paríž 5. mája (TASR) - Väznená nositeľka Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadíová bojuje o život v nemocnici po tom, čo ju pred piatimi dňami hospitalizovali pre akútne problémy so srdcom, oznámili v utorok jej podporovatelia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Nebojujeme len za oslobodenie Narges, bojujeme aj za to, aby jej srdce mohlo naďalej biť,“ uviedla jej právnička z Paríža Chirinne Ardakaniová na tlačovej konferencii. Podľa jej slov sa Mohammadíová teraz nachádza „medzi životom a smrťou“.
Jonathan Dagher z organizácie Reportéri bez hraníc (RSF), ktorá je súčasťou jej podporného výboru, povedal, že po prvý raz „existuje riziko smrti“ laureátky. „Musíme konať, kým nie je neskoro,“ dodal.
Mohammadíovú, ktorá strávila za mrežami v uplynulých dvoch dekádach väčšinu času pre aktivizmus, úrady zadržali naposledy v decembri 2025 po tom, čo na pohrebe jedného právnika kritizovala iránsky režim. Aktivistka trpí ochorením srdca, no zároveň podľa všetkého prekonala dva infarkty 24. marca a 1. mája vo väzení na severe Iránu. Po poslednom incidente ju previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde podstupuje liečbu pod neustálym dohľadom väzenskej stráže, povedala Ardakaniová.
Aktivistkino zdravie sa „bezprecedentne zhoršuje... nikdy sme sa tak nebáli o Nargesin život, mohla by nás opustiť každú chvíľu,“ vyhlásila jej právna zástupkyňa.
Laureátka Nobelovej ceny vo väzení schudla 20 kilogramov a má problémy s rečou. Podporovatelia chcú, aby ju úrady previezli do Teheránu, kde by ju ošetril jej osobný lekársky tím. Mohammadíovej deti a manžel žijú v Paríži a Ardakaniová vyzvala francúzske ministerstvo zahraničných vecí a prezidenta Emmanuela Macrona, aby v jej prípade prijalo tvrdšie kroky. „Očakávame, že prezident republiky zaujme rozhodné stanovisko,“ povedala.
