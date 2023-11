Iránska nobelistka Mohammadíová ukončila hladovku

Teherán 10. novembra (TASR) - Väznená iránska držiteľka tohoročnej Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadíová ukončila hladovku, ktorú držala od pondelka na protest proti podmienkam svojho uväznenia, ako aj proti povinnému noseniu hidžábu. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Príbuzní Mohammadíovej vo štvrtok na jej instagramovom účte oznámili, že sa rozhodla opäť prijímať potravu po tom, ako jej úrady umožnili požadovanú liečbu bez toho, aby sa musela podvoliť požiadavke nasadiť si šatku zahaľujúcu vlasy a krk.



Aktivistku (51), ktorá trpí ochorením srdca a pľúc, už v stredu podľa vyjadrenia príbuzných previezli z väzenia na vyšetrenia do nemocnice.



"Protestnú hladovku som ukončila po tom, ako ma previezli do nemocnice bez povinnosti nasadiť si hidžáb a ako som sa vrátila na ženské oddelenie väznice," uvádza sa vyjadrení samotnej Mohammadíovej, ktoré bolo zverejnené v rámci vyhlásenia rodiny.



Vedenie teheránskej väznice Evín predtým jej požiadavku na umožnenie odborných vyšetrení v nemocnici podmieňovalo nasadením hidžábu.



Mohammadíová dlhodobo patrí medzi najznámejšie iránske aktivistky, bola už mnohokrát zatknutá, naposledy pred dvoma rokmi, odkedy zostáva za mrežami. So svojimi deťmi žijúcimi vo Francúzsku sa nemohla stretnúť už osem rokov.



Bola jednou z vedúcich osobností masových protestov v Iráne vyvolaných vlaňajšou smrťou 22-ročnej Mahsy Amíniovej, ktorá zomrela vo väzbe mravnostnej polície po tom, ako mala údajne nesprávne nasadený hidžáb.



Narges Mohammadíová v októbri dostala Nobelovu cenu za mier "za boj proti útlaku žien v Iráne". Po udelení ceny vyhlásila, že za žiadnu cenu nebude nosiť hidžáb, ako to vyžadujú iránske zákony prijaté krátko po islamskej revolúcii z roku 1979.