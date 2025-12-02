< sekcia Zahraničie
Iránska pohraničná stráž zastrelila desať Afgancov
K incidentu došlo v noci v provincii Faráh ležiacej na západe Afganistanu.
Autor TASR
Islamabad 2. decembra (TASR) — Desať občanov Afganistanu zastrelili príslušníci iránskej pohraničnej stráže pri pokuse o prekročenie hranice do Iránu bez dokladov. Informovala o tom v utorok agentúra DPA s odvolaním sa na miestneho afganského predstaviteľa.
Hovorca miestnej polície uviedol, že k incidentu došlo v noci v provincii Faráh ležiacej na západe Afganistanu. Dodal, že ďalší dvaja Iránci sú stále nezvestní.
Tisíce Afgancov sa každý rok pokúšajú nelegálne vstúpiť do Iránu. Núti ich k tomu chudoba, nezamestnanosť a pretrvávajúce ekonomické problémy v Afganistane, ktorý naďalej zápasí s následkami opakovaných prírodných katastrof a desaťročí konfliktu.
V roku 2025 boli z Iránu deportované desaťtisíce afganských migrantov a utečencov bez dokladov po tom, čo ich Teherán vyzval, aby do 6. júla opustili Irán. Prílev Afgancov sa prudko zvýšil v júni a júli po 12-dňovom konflikte medzi Iránom a Izraelom.
