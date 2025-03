Iránska polícia rozohnala zhromaždenia za povinné nosenie hidžábu

Teherán 30. marca (TASR) - Iránska polícia rozohnala niekoľko týždňov trvajúci protest ľudí podporujúcich povinné zahaľovanie žien. Informovali o tom iránske štátne médiá, ktoré dodali, že úrady považovali toto zhromaždenie za nezákonné. Oficiálna tlačová agentúra IRNA uviedla, že tento protest trval približne 48 dní. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Demonštranti - väčšinou ženy v čiernych celotelových nikáboch alebo čádoroch - začali svoj tzv. sit-in protest pred budovou parlamentu v Teheráne ešte vo februári. Chceli takto apelovať na implementáciu zákona, ktorý ukladá prísnejšie tresty ženám odmietajúcim nosiť prikrývku hlavy známu ako hidžáb.



Parlament schválil príslušný návrh zákona v septembri 2023. V Iráne to vyvolalo búrlivú diskusiu, preto nebol vláde predložený na konečné schválenie a odvtedy je odložený.



Na základe zákona, oficiálne známeho ako zákon o podpore rodiny prostredníctvom propagácie kultúry cudnosti a hidžábu, by ženám, ktoré odmietnu nosiť povinný hidžáb hrozili prísnejšie tresty ako teraz. Pokuty a tresty odňatia slobody by hrozili aj tým, ktorí propagujú „nahotu“ alebo „neslušnosť“.



Iránsky parlament schválil tento návrh zákona približne rok po tom, ako sa v krajine začali masové demonštrácie vyvolané smrťou 22-ročnej iránskej Kurdky Mahsy Amíníovej v policajnej väzbe. Túto mladú ženu zadržala na ulici mravnostná polícia pre údajné porušenie prísneho kódexu obliekania pre ženy. Od tejto kauzy porušuje kódex obliekania v Iráne stále viac žien.



Od islamskej revolúcie v roku 1979 sa od žien v Iráne vyžaduje, aby mali na verejnosti vlasy zakryté aspoň šatkou. Najmä vo veľkých mestách vrátane hlavného mesta Teherán je však čoraz viac žien, ktoré si šatkou nezakrývajú celú vlasovú časť hlavy.