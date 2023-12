Iránska polícia sa údajne zmocnila ceny udelenej posmrtne Amíníovej

Teherán 24. decembra (TASR) - Iránske bezpečnostné zložky skonfiškovali Sacharovovu cenu, ktorú Európsky parlament posmrtne udelil mladej Kurdke Mahse Amíníovej. Informovala o tom stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Nórska organizácia pre ľudské práva Hengaw a sieť pre ľudské práva v Kurdistane so sídlom vo Francúzsku v sobotu uviedli, že cenu skonfiškovali bezpečnostné sily na letisku v Teheráne, keď zadržali právnika rodiny Amíníovcov, Sáleha Nikbachta. Nikbacht sa do Iránu vracal s Sacharovovou cenou, ktorú plánoval odovzdať rodine ocenenej mladej ženy.



Iránska vláda správy o zhabaní ceny bezprostredne nekomentovala.



Sacharovova cena za slobodu myslenia je najvyšším ocenením, ktoré Európska únia udeľuje za prácu v oblasti boja za ľudské práva, pričom po prvýkrát ju udelili v roku 1988. Európsky parlament ju udeľuje spolu s finančnou odmenou vo výške 50.000 eur.



Tento rok Európsku Sacharovovu cenu za slobodu myslenia odovzdávali v Štrasburgu 13. decembra. Iránske úrady však 8. decembra rodine Mahsy Amíníovej priamo na teheránskom letisku oznámili, že majú zákaz vycestovať do Francúzska. Právnikovi rodiny sa to však podarilo a na slávnostnom odovzdávaní ceny potom prečítal posolstvo od matky Mahsy Amíníovej.



Samotný Sáleh Nikbacht bol 18. októbra odsúdený na rok väzenia za šírenie protištátnej propagandy.



Jeho súdne stíhanie sa začalo za to, že o prípade Mahsy Amíníovej hovoril so zahraničnými a miestnymi médiami.



Podľa kurdistanskej organizácie pre ľudské práva právnik medzičasom dostal výzvu, aby sa sám prihlásil iránskym úradom a začal si odpykávať svoj trest.



Nikbacht — rovnako ako Amíníová — pochádza z iránskeho Kurdistanu a počas svojej dlhej kariéry zastupoval mnoho iránskych osobností stíhaných za protivládne postoje.