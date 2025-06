Iránska polícia zadržala podozrivých pre napojenie na izraelský Mosad

Teherán 15. júna (TASR) - Iránska polícia zadržala dvoch podozrivých v súvislosti s údajným napojením na izraelskú rozviedku Mosad, napísali v nedeľu tamojšie médiá. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



„Dvaja členovia teroristického tímu Mosadu, ktorí vyrábali bomby, výbušniny, nástražné systémy a elektronické zariadenia, boli zadržaní“ západne od Teheránu, uviedla tlačová agentúra Tasnim s odvolaním sa na hovorcu polície.



Izrael podľa informácií portálu The Times of Israel strávil roky prípravami na operáciu proti iránskemu jadrovému a raketovému programu, ktorú uskutočnil v piatok. Na iránske územie údajne prepašoval drony a rôzne presné zbraňové systémy. Spolupracovali na tom izraelské ozbrojené sily a práve rozviedka Mosad.



Podľa nemenovaného predstaviteľa agenti Mosadu zriadili základňu dronov na iránskom území neďaleko Teheránu. Bezpilotné lietadla boli aktivované v noci na piatok a zasiahli odpaľovacie zariadenia rakiet zem-zem namierených na Izrael.



Okrem toho boli do Iránu prepašované vozidlá so zbraňovými systémami. Tieto systémy údajne vyradili z činnosti iránsku protivzdušnú obranu a poskytli izraelským lietadlám vzdušnú nadvládu a voľný postup nad Iránom.