Iránska polícia zadržala v strednej časti krajiny 139 cudzincov
Autor TASR
Teherán 3. februára (TASR) - Iránska polícia v utorok oznámila, že v strednej časti krajiny zadržala doposiaľ za účasť na nedávnych protivládnych protestoch 139 cudzincov. Ich štátnu príslušnosť nespresnila, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.
Polícia v provincii Jazd uviedla, že zadržané osoby „zohrali aktívnu úlohu pri organizovaní, podnecovaní a riadení výtržností a niektoré z nich boli v kontakte so zahraničnými sieťami“.
Iránska vláda viní z nepokojov Izrael a Spojené štáty. „Tí, ktorí sa zúčastnili na tejto americkej vzbure a podporovali ju, nebudú ušetrení,“ vyhlásil v utorok na adresu zadržaných hovorca iránskych súdov Ašgar Džahángír.
Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 vypukli 28. decembra po tom, čo obchodníci v Teheráne protestovali proti rastúcim cenám a pádu iránskej meny rial. Podľa ľudskoprávnych skupín pri nich zahynuli tisíce, možno aj desaťtisíce ľudí. Organizácia Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA uviedla, že polícia doteraz zadržala takmer 50.000 osôb.
