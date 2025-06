Iránska Rada strážcov schválila návrh o pozastavení spolupráce s MAAE

Teherán 26. júna (TASR) - Iránska Rada strážcov vo štvrtok odsúhlasila návrh na pozastavenie spolupráce s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE), pričom sa odvolala na nedávne útoky Izraela a Spojených štátov na iránske jadrové zariadenia. Návrh ešte musí ratifikovať iránsky prezident Masúd Pezeškiján, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Irán oznámil plány na pozastavenie spolupráce s MAAE po 12-dňovej vojne s Izraelom, ktorý počas konfliktu letecky útočil na iránske jadrové zariadenia. Počas uplynulého víkendu zaútočili na tieto zariadenia aj americké bombardéry. Iránski poslanci následne v stredu, deň po začiatku prímeria medzi Tel Avivom a Teheránom, hlasovali za pozastavenie spolupráce s MAAE.



Iránski predstavitelia od začiatku nedávneho vojenského konfliktu kritizovali MAAE za to, že neodsúdila izraelské útoky. Irán tiež kritizoval rezolúciu Rady guvernérov MAAE prijatú 12. júna, podľa ktorej Irán neplní svoje záväzky v oblasti nešírenia jadrových zbraní. Tento krok bol podľa iránskych predstaviteľov „jednou z hlavných zámienok“ pre izraelské a americké útoky.



„Vláda je povinná pozastaviť všetku spoluprácu (s MAAE), aby sa zabezpečilo plné rešpektovanie národnej suverenity a územnej celistvosti Iránskej islamskej republiky,“ uviedol hovorca iránskej Rady strážcov.



Krok Iránu bol podľa hovorcu podnietený útokmi „sionistického režimu a Spojených štátov proti mierovým jadrovým zariadeniam“.



Návrh bude teraz predložený prezidentovi Masúdovi Pezeškijánovi na ratifikáciu. Tento návrh v prípade ratifikácie umožní Iránu „využiť všetky práva uvedené v Zmluve o nešírení jadrových zbraní, najmä pokiaľ ide o obohacovanie uránu,“ upresnil hovorca.



Izrael začal s útokmi na Irán 13. júna, pričom zabil viacerých vysokopostavených vojenských predstaviteľov a jadrových vedcov.



Ešte pred schválením návrhu na pozastavenie spolupráce Iránu s MAAE sa k situácii vyjadril aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Rusko ako spojenec Iránu podľa Lavrova chce, aby Irán pokračoval v spolupráci.



„Máme záujem na pokračovaní spolupráce medzi Iránom a MAAE,“ povedal šéf ruskej diplomacie. „Máme záujem, aby všetci rešpektovali najvyššieho iránskeho vodcu (ajatolláha Alího Chameneího), ktorý opakovane vyhlásil, že Irán nemá a nebude mať v pláne vyvinúť jadrové zbrane,“ dodal Lavrov.



Rusko a Irán v uplynulých rokoch intenzívne spolupracujú vo vojenskej oblasti. AFP konštatuje, že Moskva sa za svojho partnera rázne nepostavila v čase, keď Spojené štáty podnikli údery na ciele v Iráne. Faktom však je, že v zmluve o strategickom partnerstve, ktorú obe krajiny podpísali v januári, nestojí, že by si zmluvné strany mali poskytnúť vzájomnú pomoc v prípade vojenského útoku.



Irán je podľa AFP po Sýrii druhým spojencom Ruska, ktorý je na Blízkom východe v uplynulých mesiacoch pod tlakom. V decembri totiž v Sýrii povstalci vedení islamistami zvrhli dlhoročného prezidenta Bašára Asada, ktorý následne ušiel do Ruska.