Iránska raketa zasiahla mesto Arad, zranenia utrpelo najmenej 60 ľudí
Izraelská armáda uviedla, že na miesto dopadu iránskej rakety na juhu krajiny smerujú jej pátracie a záchranné tímy.
Jeruzalem 21. marca (TASR) - Približne 60 ľudí utrpelo v sobotu večer zranenia v dôsledku najnovšieho iránskeho raketového útoku na mesto Arad na juhu Izraela, uviedli tamojšie záchranné zložky. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA, ako aj portálu Times of Israel.
Izraelská záchranná služba Červený Dávidov štít (Magen David Adom - MDA) spresnila, že závažnosť zranení je rôzna, a niekoľko ľudí je nezvestných. O rozsiahlych škodách v tomto púštnom meste informoval spravodajský portál ynet. Portál Times of Israel (TOI) uviedol, že stav šiestich zranených vrátane päťročného dieťaťa je vážny.
Zdroje tamojších hasičov, ktoré citovala agentúra AFP, uviedli, že išlo o „priamy zásah“ medzi budovy a na mieste sú „rozsiahle škody“.
Izraelská armáda uviedla, že na miesto dopadu iránskej rakety na juhu krajiny smerujú jej pátracie a záchranné tímy. Izraelské letectvo podľa TOI začalo vyšetrovať zlyhanie zachytenia balistickej strely, ktorá dopadla do Aradu. Strela podľa odhadov niesla konvenčnú hlavicu so stovkami kilogramov výbušnín, dodáva portál.
V izraelských médiách sa medzitým objavili zábery poškodených budov v Arade, ktorý sa nachádza približne 25 kilometrov severovýchodne od Dimony. Toto mesto Negevskej púšti, v ktorom sa nachádza jadrové zariadenie - výskumné centrum, sa stalo terčom iránskeho raketového útoku len niekoľko hodín predtým. Zranenia tu utrpelo viac než 40 ľudí.
