< sekcia Zahraničie
Iránska raketa zasiahla mesto pri jadrovom centre, hlásia zranených
Zranenia pri útoku utrpelo podľa záchrannej služby takmer 40 ľudí, informuje TASR podľa agentúr DPA a AFP.
Autor TASR
Jeruzalem 21. marca (TASR) – Iránska raketa zasiahla v sobotu večer budovu v meste Dimona v južnom Izraeli, pri ktorom sa nachádza nukleárne výskumné centrum. Zranenia pri útoku utrpelo podľa záchrannej služby takmer 40 ľudí, informuje TASR podľa agentúr DPA a AFP.
Izraelská armáda pre AFP uviedla, že v meste v Negevskej púšti došlo k priamemu zásahu budovy. Zdravotná záchranná služba oznámila, že jej pracovníci ošetrili 39 ľudí na viacerých miestach dopadu úlomkov rakety vrátane desaťročného chlapca, ktorý bol vo vážnom stave.
Na záberoch zverejnených záchranármi vidno horiacu obytnú budovu v meste. „Na mieste boli rozsiahle škody a chaos,“ uvádza sa vo vyhlásení. Izraelská polícia publikovala fotografie svojich príslušníkov v budove s veľkou dierou v múre.
Neďaleko mesta Dimona sa nachádza oficiálne nukleárne výskumné stredisko, ktoré je mimoriadne dobre chránené. Všeobecne sa predpokladá, že tam vyrábajú jadrové zbrane, ktorých vlastníctvo ale Izrael nikdy nepriznal.
Iránske úrady dopoludnia oznámili, že americko-izraelské útoky cielili na jadrový závod Natanz v islamskej republike. Izraelská armáda večer tiež oznámila, že zasiahla objekt na univerzite v Teheráne, ktorý bol podľa nej využívaný na vývoj komponentov pre jadrové zbrane.
Izraelská armáda pre AFP uviedla, že v meste v Negevskej púšti došlo k priamemu zásahu budovy. Zdravotná záchranná služba oznámila, že jej pracovníci ošetrili 39 ľudí na viacerých miestach dopadu úlomkov rakety vrátane desaťročného chlapca, ktorý bol vo vážnom stave.
Na záberoch zverejnených záchranármi vidno horiacu obytnú budovu v meste. „Na mieste boli rozsiahle škody a chaos,“ uvádza sa vo vyhlásení. Izraelská polícia publikovala fotografie svojich príslušníkov v budove s veľkou dierou v múre.
Neďaleko mesta Dimona sa nachádza oficiálne nukleárne výskumné stredisko, ktoré je mimoriadne dobre chránené. Všeobecne sa predpokladá, že tam vyrábajú jadrové zbrane, ktorých vlastníctvo ale Izrael nikdy nepriznal.
Iránske úrady dopoludnia oznámili, že americko-izraelské útoky cielili na jadrový závod Natanz v islamskej republike. Izraelská armáda večer tiež oznámila, že zasiahla objekt na univerzite v Teheráne, ktorý bol podľa nej využívaný na vývoj komponentov pre jadrové zbrane.